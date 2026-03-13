Slušaj vest

Ekspertkinja za liderstvo koja je karijeru gradila u Microsoftu i Amazonu u Rovinju od 7. do 10. maja na Danima komunikacija govoriće o donošenju odluka, autoritetu i jasnoj komunikaciji u situacijama pod visokim pritiskom.

U komunikacionim i kreativnim industrijama, odluke se često donose u dinamičnim i zahtevnim okolnostima, a sposobnost jasnog izražavanja i održavanja kredibiliteta u ključnim razgovorima postaje sve važnija profesionalna veština. Upravo je to tema kojom će se Jule Kim, stručnjakinja za liderstvo i međunarodni govornica iz Washingtona, poznata po radu sa liderima na razvoju komunikacijskih veština u situacijama pod visokim pritiskom, baviti na ovogodišnjim Danima komunikacija, koji će se održati u Rovinju od 7. do 10. maja. Kim je provela skoro deceniju gradeći karijeru u globalnim tehnološkim kompanijama Microsoft i Amazon, radeći u zahtevnom korporativnom okruženju gde su jasna komunikacija, donošenje odluka i sposobnost održavanja autoriteta u složenim situacijama ključne profesionalne veštine. Upravo je to iskustvo oblikovalo njen današnji rad sa višim rukovodiocima i timovima, sa fokusom na razvoj izvršnog prisustva, samouverenog učinka i preciznog izražavanja u trenucima kada su očekivanja visoka, a vreme reakcije ograničeno.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL/PIXSELL

Danas radi kao executive leadership coach, javna govornica ivoditeljkapodcasta This Is How You Think, u kojem istražuje kako ljudi donose odluke i oblikuju sopstvene karijerne puteve. Na Danima komunikacija održaće predavanje predavanje Talking on Thin Ice — Solid Communication for Delicate Situations, posvećeno komunikaciji u trenucima kada su ulozi visoki, a situacije osetljive. Predavanje donosi uvid u to kako pritisak utiče na način na koji razmišljamo i komuniciramo, i nudi praktične alate za jasnije izražavanje u zahtevnim profesionalnim situacijama, uključujući vođenje teških razgovora, ostanak fokusiranim i održavanje profesionalnog autoriteta kada su očekivanja najveća. Na glavnoj sceni, Kim se pridružila Jürgenu Schmidhuberu, nekonvencionalnom profesoru i ocu moderne veštačke inteligencije, Julie Supan, elitnoj brend strategkinji koja je postavila temelje YouTubea, Airbnba, Dropboxa, Reddita i Discorda, Marku Pollardu, jednom od najuticajnijih svetskih stratega danas, Chrisu Dou, kreativnom mentoru poznatom po redefinisanju načina na koji kreativci pozicioniraju i naplaćuju svoj rad, Steveu Kelleru, čoveku koji zvuk pretvara u strateško oružje za brendove, Alex Cattoni, osnivačici platforme The Copy Posse koja okuplja zajednicu od više od pola miliona marketinških stručnjaka, i Neilu Patelu, stručnjaku za digitalni marketing i rast, dodatno potvrđujući poziciju Dana komunikacija kao mesta susreta ideja koje oblikuju industriju na duži rok. Više informacija o programu i učešću dostupno je na zvaničnoj web stranici festivala www.danikomunikacija.com.

Foto: Luka Stanzl PIXSELL



O DANIMA KOMUNIKACIJA: Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the boxpristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Dvanaesto izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i sljedećeg će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.

*** O ORGANIZATORIMA: Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network. Pratite nas na službenim Facebook i LinkedIn stranicama, a više o HURA-i saznajte na www.hura.hr.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svjetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažirane u rastu interaktivnog marketinga i inzistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia. Više informacija pronađite na www.iab-croatia.com te na Facebooku i LinkedInu. Kontakt za medije: katarina.osmak@hura.hr