Filijala Čačak Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) poziva poslodavce i nezaposlene sugrađane na prvi ovogodišnji Sajam zapošljavanja, koji će biti održan 25. marta, od 11 do 14 sati, u Kulturnom centru Čačak, Trg narodnog ustanka 2.

Prijava poslodavaca za učešće na sajmu je u toku i vrši se lično u Filijali Čačak NSZ, pozivom na broj telefona 032/303-724 ili putem imejla ana.dojcilovic@nsz.gov.rs.

Poslodavci će biti u mogućnosti da na sajmu iskažu svoje kadrovske potrebe i jednostavno i brzo pronađu potrebne radnike. Na raspolaganju im je i besplatna profesionalna selekcija prilikom izbora kandidata, kao i mogućnost korišćenja finansijskih olakšica pri zapošljavanju.

Svi nezaposleni, zainteresovani za učešće na ovom događaju, treba da se jave svom savetniku za zapošljavanje radi evidentiranja učešća i informisanja o pripremi za sajam. NSZ savetuje nezaposlene da pre dolaska na sajam pohađaju Obuku za aktivno traženje posla, koja je dostupna i na onlajn platformi za učenje NSZ, kako bi što bolje sastavili svoj CV i pripremili se za razgovor za posao.