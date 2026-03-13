Slušaj vest

Rasprava u jednoj popularnoj Fejsbuk grupi namenjenoj onima koji se bave čišćenjem apartmana pokrenula je pitanje koliko je to zapravo vredan posao tokom turističke sezone. Povod za diskusiju bila je objava jedne radnice koja je napisala:

- Da li normalno da ti ponude platu od 900 evra za posao sobarice, očistiti 20 apartmana dnevno? Ovo mi je prva sezona, ne znam, ali mi se to čini baš malo.

Reakcije ostalih članova grupe bile su gotovo jednoglasne, većina smatra da je takva ponuda veoma loša i primer potcenjivanja radnika.

- Reci neka čiste sami pa će im i tih 900 evra ostati - poručila je jedna učesnica rasprave. Druga je bila još direktnija:

- Ma ko to radi za 900 evra? Ništa ispod 1.500 evra i maksimalno sedam apartmana na dan.

Foto: Facebook Prinstcreen

Slične poruke pojavljivale su se i u drugim komentarima:

- Premalo, neka sami rade za siću, posao sobarice vredi puno više, ni slučajno nemoj da pristaneš na tu platu.

Veliki broj komentara ukazivao je i na to da je broj apartmana koji bi trebalo očistiti potpuno nerealan.

- Za osam sati može se kvalitetno očistiti šest ili sedam apartmana, zavisi od veličine i broja kreveta. Dvadeset nema šanse - napisala je jedna čistačica. Druga je dodala:

- To je nemoguće. Apartman i soba nije isto.

Neki smatraju da je čak i pet apartmana dnevno gornja granica:

- Najviše sam u jednom danu očistila pet apartmana, za 20 apartmana treba barem tri ili četiri osobe.

"Minimalno 1.500 evra"

U diskusiji su se pojavile i procene kolika bi plata za takav posao trebalo da bude. Pojedini smatraju da bi minimalna sezonska zarada trebalo da iznosi "barem 1.500 evra uz smeštaj i obrok", dok drugi veruju da bi satnica trebalo da bude oko 20 evra. Jedan korisnik je napisao:

- Ko god vam tokom sezone na Jadranu ne plati najmanje 20 evra po satu, taj je turistički profiter.

Inače, prosečna cena čišćenja u Hrvatskoj tokom 2026. godine iznosi oko 11,60 evra po satu, dok se najčešće kreće između 9,50 i 15 evra. Visina cene zavisi od lokacije i troškova života u određenom području. Najviše su u turističkim i primorskim gradovima poput Pule (13,80 evra) i Splita (13,70 evra), dok su niže u gradovima na istoku zemlje, kao što su Osijek (9,30 evra) i Slavonski Brod (8,50 evra). Slična situacija je i na nivou županija, najviše cene su u Istarskoj i Splitsko-dalmatinskoj, dok su najniže u slavonskim županijama, navodi portal Siterice.hr.