Turistički sektor u Budvi suočiće se ovog leta sa značajnim nedostatkom radne snage, jer će, prema procenama ugostitelja, biti potrebno najmanje 5.000 sezonskih radnika. Hotelske kompanije već su raspisale konkurse za veliki broj pozicija, ali interesovanje radnika iz Crne Gore sve je manje, pa poslodavci sve češće angažuju radnike iz inostranstva.

Najveća hotelska kompanija u Crnoj Gori prošle nedelje je objavila seriju oglasa i time zvanično započela potragu za sezonskim radnicima. Prema njihovim procenama, tokom letnje sezone biće potrebno oko 600 zaposlenih.

Predsednik Udruženja ugostitelja Budve Aleksandar Jovanović navodi da su procene da će ovom primorskom gradu tokom predstojeće sezone nedostajati najmanje pet hiljada sezonskih radnika.

On je naglasio da je obezbeđivanje sezonske radne snage svake godine gorući problem, jer postoji malo interesovanja iz Crne Gore za popunjavanje ovih radnih mesta, koja su ključna za razvoj sezone.

Na oglasima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore nalaze se brojna zanimanja koja su trenutno hitno potrebna u turističkom sektoru. Među njima su barista, koordinator za plažu i bazen, radnik na naplatnoj rampi, operater lifta, pomoćni radnik u skladištu za veš, spoljni momak, specijalista kuvar, recepcionar, pomoćni radnik u restoranu, radnik na bazenu i plaži, perač sudova, radnik na plaži, radnik u zelenilu, radnik u pekari, vozač električnog vozila za prevoz hrane, pekar, radnik u velnesu, pomoćni radnik za šank, nadzornik higijene, čistač, magacioner u prodavnici mešovite robe, higijeničar, šanker i brojna druga zanimanja.

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ u svom oglasu navodi potrebu za velikim brojem radnika na različitim pozicijama. Traži se 30 konobara, pet majstora za picu, šest pomoćnih radnika u restoranu, 16 pomoćnih kuvara, deset radnika na bazenu, 27 radnika na plaži i bazenu, kao i 58 pomoćnih radnika u kuhinji. Potrebna su i dva radnika na plaži i bazenu, 26 perača sudova, 28 spasilaca, dva pekara i šest pomoćnih radnika u pekari.

Pored toga, kompanija zapošljava i 50 radnika u zelenoj zoni, dva majstora za električna kolica, 14 pomoćnih recepcionera, 12 pomoćnih kuvara, osam pomoćnih radnika u baru i 15 pomoćnih radnika u skladištu. Traže se i tri radnika u velnes centru, jedan računovodstveni službenik, dva magacionera u prodavnici mešovite robe, 16 higijeničara, 24 šankera i 21 kuvar.

Oglasom su obuhvaćene i dodatne pozicije kao što su dva kuvara specijaliste, 21 lift-mojka, tri pomoćna radnika u bašti povrća i ribnjaka, sedam nadzornika higijene, osam spoljnih radnika, šest pomoćnih radnika u mesari i osam nadzornika soba.

Kako je „Vijestima“ rečeno u HG „Budvanska rivijera“, svim sezonskim radnicima obezbeđen je smeštaj i tri obroka.

- U susret predstojećoj turističkoj sezoni, 'Budvanska rivijera' je oglasila slobodna radna mesta. Svake godine nam je potrebno 600 sezonskih radnika, različitih profila. Na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore objavljena je potreba za radnicima na pozicijama od sobarica, konobara, šankera, kuvara, pekara, do pomoćnika u kuhinji, higijeničara i drugih. I ove godine nastavljamo saradnju sa agencijama za zapošljavanje sezonske radne snage - naglašavaju u kompaniji.

Kako ističu, u pripremi za sezonu sarađuju i sa srednjim stručnim školama i višim stručnim školama.

- Dakle, očekujemo da će deo sezonskih radnika u našim hotelima biti učenici i studenti, posebno tokom špica leta, odnosno tokom jula i avgusta - naveli su u HG „Budvanska rivijera“.

Kako ističu, preduzeli su dodatne mere za obezbeđivanje radne snage i pronašli nove izvore zapošljavanja sezonskih radnika sa udaljenih tržišta.