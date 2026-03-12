Slušaj vest

Prosečna mesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim licima u Gradu Zagrebu za decembar 2025. iznosila je 1.693 evra, što je nominalno pad za 0,3 odsto u odnosu na novembar 2025. i porast za 9,4 odsto u odnosu na decembar 2024. godine, pokazuju podaci gradskog zavoda za statistiku.

Medijalna neto plata za decembar 2025. iznosila je 1.447 evra, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od tog iznosa.

Prema podacima Gradskog sekretarijata za privredu, ekološku održivost i strateško planiranje, najviša prosečna mesečna neto plata u pravnim licima za decembar 2025. isplaćena je u delatnosti vađenja sirove nafte i prirodnog gasa, u iznosu od 3.301 evro.

Najniža prosečna neto plata isplaćena je u proizvodnji odeće, u iznosu od 979 evra.

U odnosu na prosečnu mesečnu platu za prošlogodišnji decembar na nivou Hrvatske, koja je iznosila 1.494 evra, prosečna zagrebačka neto plata isplaćena za taj mesec bila je veća za 199 evra.

Prosečna mesečna bruto plata po zaposlenom u pravnim licima u Gradu Zagrebu za decembar 2025. iznosila je 2.428 evra, što je pad za 0,2 odsto u odnosu na novembar 2025. i porast za 10,6 odsto u odnosu na decembar 2024. godine.