Slušaj vest

Mnogi vozači unutrašnjost svog automobila tretiraju kao produžetak sopstvenog dnevnog boravka, ostavljajući u njemu sve – od sportske opreme do kesa iz kupovine. Međutim, granica između nereda i ozbiljnog pravnog problema veoma je tanka.

Zakon o nabavci i posedovanju oružja građana jasno definiše kada običan predmet, poput palice ili spreja, može biti svrstan u hladno oružje ili opasne materije, čime automobil može postati mesto počinjenja prekršaja, piše portal lika-online.hr.

Šta se sve smatra hladnim oružjem?

Iako je većini građana jasno da su mačevi, kame, bokseri i noževi sa oprugom zabranjeni, zakon pod hladno oružje svrstava mnogo širi spektar predmeta. To uključuje koplja, sablje, bajonete, pa čak i metalne zvezdice za bacanje.

Najveća zamka za prosečnog vozača krije se u formulaciji „drugi predmeti pogodni za nanošenje povreda“. U tu kategoriju spadaju različite vrste palica, metalnih šipki i predmeta sa skrivenim oštricama koji, ako se drže na nepropisan način, mogu postati razlog policijske intervencije.

Problem oružja kategorije D na javnom mestu

Oružje kategorije D, u koje spadaju vazdušno oružje, električni paralizatori, raspršivači (suzavci), kao i oprema za airsoft i paintball, ne zahteva prijavu. Ipak, ključni problem nije samo posedovanje, već način na koji se ti predmeti drže u vozilu. Unutrašnjost automobila koji učestvuje u saobraćaju smatra se javnim mestom.

Zakon izričito zabranjuje da oružje kategorije B, C ili D bude vidljivo drugim građanima ili da se nosi na način koji izaziva uznemirenost. Ako vam bejzbol palica stoji na prednjem sedištu, a nemate sportsku legitimaciju ili ostatak opreme koji opravdava njeno prisustvo, ona se može smatrati oružjem namenjenim napadu.

Stroge kazne i trajno oduzimanje predmeta

Za nepažljivo odlaganje predmeta pogodnih za nanošenje povreda propisane su visoke novčane kazne u rasponu od 130 do 660 evra. Pored novčane kazne, predmet se trajno oduzima.

Važno je naglasiti da nije potrebno mahati predmetom niti nekome pretiti – dovoljno je da okolnosti ukazuju na mogućnost da bi predmet mogao biti upotrebljen za napad.

Pre nego što sledeći put ostavite sprej, šipku ili sličan alat nadohvat ruke u kabini vozila, imajte na umu da policijski pogled kroz prozor može značiti razliku između mirnog putovanja i neželjenog sudskog postupka.