Rast cene nekretnina, garaža, poslovnog prostora jednako se odrazio i na zakup skladišta. Što je lokacija magacinskog prostora povoljnija to je i cena zakupa veća.

Oni koji su u potrazi za takvim prostorom u blizini prestonice možda bi mogli da razgledaju magacin u Ovči koji je oglašen za izdavanje.

Magacin u Ovči
Magacin u Ovči Foto: dijaspora.online

- Izdajem hale – magacinski prostor u Ovči, Beograd u blizini obilaznice. Površina: od 100m² - 800m² (mogućnost deljenja kvadrature). Visina: 7,5 m, cena: 5 € po m² - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online uz napomenu vlasnika Milana da je magacinski prostor namenjen isključivo za skladištenje.

Magacin u Ovči
Magacin u Ovči Foto: dijaspora.online

Vlasnik dodaje i da je prostor prostran i funkcionalan.

- Laka dostupnost i odlična lokacija. Parking za šlepere pored hale. Cena 16.000 evra - ističe se u oglasu.




