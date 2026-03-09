Slušaj vest

U poslovnici FINE u Samoboru danas je počela isplata gradske uskrsnice penzionerima, osobama sa invaliditetom, nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe sa primanjima do 400 evra.

Isplata će trajati do 4. aprila, što je krajnji rok za preuzimanje ove jednokratne novčane pomoći.

Visina uskrsnice zavisi od primanja i iznosi 85, 60 i 45 evra.

Podnosiocu zahteva sa primanjima do 250 evra pripada uskrsnica od 85 evra, onome sa primanjima od 250,01 do 325 evra biće isplaćeno 60 evra, dok će onima sa primanjima od 325,01 do 400 evra uskrsnica iznositi 45 evra.

Kurir Biznis/Poslovni.hr

