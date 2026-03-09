Slušaj vest

Stručnjaci smatraju da postoji nekoliko razloga koji podstiču rast vrednosti, a to su zabrinutost zbog inflacije, slabljenje pojedinih svetskih valuta i strah da će se propustiti dobra prilika za prinos. U takvim okolnostima zlato se često posmatra kao najpouzdaniji oblik očuvanja vrednosti. Zlatnoj euforiji pridružila se i jedna od najvećih investicionih banaka, američki Morgan Stenli, kada je savetovala investitorima da 20% ukupne imovine usmere u zlato, umesto da se oslanjaju isključivo na akcije i obveznice.

Prema dostupnim analizama, cena unce zlata od početka dvehiljaditih godina do danas porasla je za više od 10 puta. Rast nije bio linearan, ali se pokazalo da zlato u dužem periodu uspeva da nadoknadi padove i zadrži svoje mesto kao posebno cenjena imovina. U trenucima kada inflacija raste ili se javljaju globalne ekonomske i političke napetosti, investitori se prirodno okreću sigurnijim oblicima ulaganja, a zlato je tradicionalno prvi izbor.

Iako je kupovina poluga ili dukata jedan način da se obezbedi ova vrsta imovine, mnogim investitorima takav pristup nije ni jednostavan, a ni praktičan. Potrebno je fizičko čuvanje, obezbeđenje, procena autentičnosti i obaveza da se razmišlja o trenutku kupovine i prodaje. Upravo iz tih razloga sve je veće interesovanje za ulaganje u zlato i druge vrste robe preko profesionalno upravljanih alternativnih investicionih fondova.

Ovi fondovi omogućavaju da se imovina uloži u robu bez potrebe da je investitor fizički poseduje ili njom aktivno upravlja. Timovi profesionalaca prate kretanja na svetskim tržištima, analiziraju faktore koji utiču na cenu, vode računa o likvidnosti i donose odluke koje su u skladu sa dugoročnom strategijom fonda. Na taj način investitor ima pristup rastu vrednosti robe, a da ne preuzima operativne obaveze koje fizičko posedovanje zlata iziskuje.

Za domaće tržište, gde su robni alternativni fondovi relativno nova mogućnost, ovakav način ulaganja predstavlja pristupačan put da se učestvuje u globalnim tokovima. Posebno je zanimljiv investitorima koji žele diversifikaciju portfolija i traže stabilniji oslonac u vremenima kada inflacija utiče na štednju, a vrednost novca se menja. Kroz ulaganje u fond investitor jednostavno prenosi odgovornost za upravljanje na stručnjake, a istovremeno zadržava mogućnost ostvarivanja prinosa na robu čija vrednost raste.

Zlato se u dugom vremenskom periodu pokazalo kao imovina koja čuva kupovnu moć i pruža dodatnu sigurnost u periodima promenljivih ekonomskih uslova. Alternativni investicioni fondovi koji ulažu u zlato i druge vrste robe omogućavaju investitorima da na jednostavan i profesionalno vođen način iskoriste prednosti ove klase imovine. Za mnoge predstavlja racionalan korak ka stabilnijoj i bolje uravnoteženoj finansijskoj strategiji.