Svetski mediji na gradilištu EXPO: Siniša Mali predstavio grad budućnosti
Predstavnici medija iz regiona, ali i celog sveta, došli su u Beograd kako bi ispratili Drugi susret međunarodnih učesnika izložbe EXPO 2027, koji počinje sutra, a na kojem će učestvovati gotovo 500 delegata iz 137 zemalja sveta - napisao je na svom Instagram nalogu prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali.
On će sutra svečano i otvoriti ovaj susret.
- Drago mi je što sam strane medije imao priliku da danas odvedem na gradilište Expobelgrade2027, ali i što sam video da su pokazali veliko interesovanje za ovaj projekat. Tokom boravka u Beogradu na jednom mestu okupiće se ministri, državni sekretari, ambasadori i direktori nacionalnih institucija zaduženih za ekonomiju, trgovinu, inovacije, turizam, kulturu i sport. Cilj susreta je da predstavnici zemalja učesnica, zajedno sa organizatorima, definišu naredne korake i planove za učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027. Ovo je veoma važna pripremna faza za Ekspo, kako bi svi bili upoznati sa svim fazama ovog velikog i važnog projekta - naglasio je ministar Mali.
Podsećamo, Drugi susret međunarodnih učesnika izložbe Ekspo 2027. je izuzetno važan korak za organizaciju same izložbe koja će biti održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu.
Biznis Kurir