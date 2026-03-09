Predstavnici medija iz regiona, ali i celog sveta, došli su u Beograd kako bi ispratili Drugi susret međunarodnih učesnika izložbe EXPO 2027 , koji počinje sutra, a na kojem će učestvovati gotovo 500 delegata iz 137 zemalja sveta - napisao je na svom Instagram nalogu prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali .

- Drago mi je što sam strane medije imao priliku da danas odvedem na gradilište Expobelgrade2027, ali i što sam video da su pokazali veliko interesovanje za ovaj projekat. Tokom boravka u Beogradu na jednom mestu okupiće se ministri, državni sekretari, ambasadori i direktori nacionalnih institucija zaduženih za ekonomiju, trgovinu, inovacije, turizam, kulturu i sport. Cilj susreta je da predstavnici zemalja učesnica, zajedno sa organizatorima, definišu naredne korake i planove za učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027. Ovo je veoma važna pripremna faza za Ekspo, kako bi svi bili upoznati sa svim fazama ovog velikog i važnog projekta - naglasio je ministar Mali.