"Država ima dovoljno rezervi" Mali potvrdio: Imamo mehanizme da ublažimo posledice jedne od najvećih kriza u svetu
Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da Srbija ima mehanizme da ublaži posledice jedne od najvećih kriza u svetu, kao i da je jedan od toga smanjenje akcize na gorivo.
„Mora svima da bude jasno da se radi o jednoj od najvećih kriza ikada i pitanje je kako će se ovo završiti i kada će se završiti. Vidite i sami da su cene sirove nafte otišle gore, da je cena gasa otišla gore. Čak su i Amerikanci pokrenuli inicijativu da se skinu sankcije sa ruske sirove nafte kako bi se stabilizovala situacija na svetskom tržištu“, rekao je Mali za Radio televiziju Srbiju (RTS).
Napomenuo je da je važno da zemlja ima dovoljno rezervi u ovom trenutku sirove nafte, kerozina, dizela i benzina, svega onoga što je neophodno da u kratkom vremenskom periodu, „preživi ovu krizu“.
Istakao je da je država, kada se desila korona, reagovala sa devet milijardi evra programa pomoći privredi, a „2022. godine kada je bila energetska kriza, slična ovoj, kada je krenuo rat u Ukrajini, rekli su ljudi – neće biti ni grejanja, ni struje, ničega, ali smo opet odgovorno reagovali sa čak dve milijarde evra“.
„Pratimo šta se dešava, predsednik je to najavio. Mi ćemo i za cene goriva na pumpama u Srbiji reagovati kao država. Imamo mehanizme, recimo jedan od mehanizama je i smanjenje akcize na gorivo, upravo kako bismo ublažili negativne posledice povećanja cena sirove nafte na svetskom tržištu“, naveo je Mali.