Ministar finansija i potpredsednik SNS Siniša Mali izjavio je danas da je opština Lučani značajno ekonomski napredovala u poslednjih desetak godina i da to pokazuju svi ekonomski podaci.

"Prosečna zarada u Lučanima 2012. bila je 291 evro, a u decembru prošle godine 1.220 evra. Dakle, tri do četiri puta veća za samo 12 ili 13 godina, a za to vreme zaposleno je još 2.000 ljudi", naveo je Mali tokom posete domaćinstvu Broćića u dragačevskom selu Guča.

On je rekao da je cilj njegovog obilaska opštine Lučani razgovor sa meštanima kako bi se čulo koji su njihovi problemi i šta država može dodatno da uradi za razvoj tog kraja.

"Došao sam da obiđem sela i razgovaram sa domaćinima, da čujemo šta oni imaju da kažu, koji su im problemi, sugestije, šta možemo da uradimo bolje i gde grešimo. Ovi ljudi su pravi domaćini koji vole svoju zemlju i žele da Srbija raste, razvija se i ide napred", istakao je Mali.

On je naveo da je, tokom razgovora sa meštanima, kao jedan od glavnih problema istaknut kvalitet lokalnih i seoskih puteva.

"U pripremi za dolazak video sam da smo u proteklih nekoliko godina asfaltirali 54 kilometra puteva, a planiramo još 20 kilometara ove godine, ali tu još zaostajemo i moramo da radimo više", ukazao je Mali.

Prema njegovim rečima, razvoj putne infrastrukture važan je i za razvoj turizma i preduzetništva u dragačevskom kraju.

"Kada povezujete sela i imate ovako lepu prirodu, to otvara prostor za agroturizam. Ljudi mogu da dođu, da potroše novac ovde, da se zapošljavaju i zarađuju više, jer je ova priroda pravo bogatstvo", rekao je Mali.

On je dodao da su meštani pohvalili izgradnju autoputa koji, kako je naveo, menja razvojnu perspektivu tog dela Srbije.

"Autoput je investicija za 21. vek koja vuče druge investicije. Na nama je sada da dodatno unapredimo lokalne puteve kako bi sve to bilo povezano", istakao je Mali.

Podsetio je i na realizovane projekte u opštini Lučani, među kojima su igrališta, rekonstrukcija srednje škole u Guči i izgradnja sportske hale.

Govoreći o situaciji u svetu, Mali je rekao da se svet suočava sa brojnim izazovima, uključujući ratove i poremećaje na energetskom tržištu.

"Ovi globalni sukobi zahtevaju da budemo složni i jedinstveni. Svaki dan imate nova iskušenja, poput mogućeg rasta cena goriva zbog poremećaja u snabdevanju naftom i gasom, ali država Srbija ima dovoljno snage i novca da reaguje odgovorno i zaštiti građane", istakao je Mali.

On je pozvao građane da budu jedinstveni i istakao da je važno da se razvojni projekti nastave.

"Srbija je jedna porodica i ako tako posmatramo sve što radimo i ako sve to ostavljamo našoj deci i budućim generacijama, onda treba da se držimo zajedno", rekao je Mali.

Izrazio je očekivanje da će građani opštine Lučani podržati listu koju predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kako bi se, kako je naveo, nastavili započeti razvojni projekti.