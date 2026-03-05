Slušaj vest

U Republici Srbiji upotreba digitalnog bankarstva nastavlja snažan rast još jednu godinu zaredom i predstavlja rezultat kontinuiranog unapređivanja bankarskih usluga i korisničkog iskustva, uz širenje ponude platnih i finansijskih proizvoda koji su građanima i privredi dostupni svakog dana, u režimu 24/7.

Pored toga, 2025. godina donosi značajan preokret: prvi put od početka uvođenja instrumenata digitalnog bankarstva na tržište Srbije, broj plaćanja izvršenih putem mobilnog bankarstva premašio je broj plaćanja izvršenih putem elektronskog bankarstva. Ovaj trend dodatno podržava infrastruktura za instant plaćanja (IPS NBS platni sistem), koja omogućava brza, sigurna i uvek dostupna plaćanja.

Uslugu mobilnog bankarstva na kraju 2025. godine imalo je ugovoreno 5,1 milion korisnika, što predstavlja porast od 11,3% u odnosu na kraj 2024. godine, kada je bilo registrovano 4,6 miliona korisnika. Kada je reč o elektronskom bankarstvu, na kraju 2025. godine za ovu uslugu bilo je registrovano 4,9 miliona korisnika, što predstavlja rast od 12,1% u odnosu na kraj 2024. godine, kada su bila registrovana 4,4 miliona korisnika. Posmatrano u srednjem roku, tokom poslednjih pet godina broj korisnika mobilnog bankarstva povećan je 2,4 puta, a broj korisnika elektronskog bankarstva 1,6 puta.

U 2025. godini građani i privreda instrumentima digitalnog bankarstva ukupno su izvršili 272,9 miliona plaćanja. Od tog broja, 137,5 miliona plaćanja izvršeno je mobilnim bankarstvom, što je 3,6 puta više u odnosu na 2020. godinu, kada je izvršeno 37,8 miliona plaćanja. Naspram toga, u 2025. godini elektronskim bankarstvom izvršena su 135,4 miliona plaćanja, što predstavlja smanjenje od 5,6% u odnosu na 2020. godinu, kada su zabeležena 143,4 miliona plaćanja ovim instrumentom.

Pomenuti doprinos IPS NBS platnog sistema većoj upotrebi mobilnog bankarstva ogleda se u širokim mogućnostima za izvršavanje svakodnevnih instant plaćanja. To, pored prenosa novca popunjavanjem naloga za prenos, obuhvata i obavljanje kupovine na prodajnim mestima putem jednostavnih i pouzdanih metoda plaćanja – IPS skeniraj i IPS pokaži, plaćanje obaveza s računa/faktura skeniranjem NBS IPS QR koda, kao i slanje novca s računa na račun putem usluge Prenesi, odnosno korišćenjem broja mobilnog telefona.

Tokom 2025. godine plaćeno je više od 30,2 miliona računa i faktura za redovne mesečne i druge obaveze građana, koji su inicirani skeniranjem NBS IPS QR koda, što predstavlja rast od 45,2% u odnosu na 2024. godinu. S druge strane, i tokom 2025. godine korisnici mobilnog bankarstva koristili su uslugu Prenesi za prenos novca između računa korisnika dva puta više nego prethodne godine, što ukazuje na sve češću upotrebu ovog načina slanja novca.

Grafički pregled podataka u vezi s pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca za period 2024–2025. godine dostupan je na internet prezentaciji Narodne banke Srbije u delu za statistiku platnog sistema.