Kurir je danas u 15 sati po našem vremenu uradio presek trenutnih cena energenata na svetskim brazama i sve su u porastu.
InfoBiz
Ovo su tranutne cene energenata na berzama: Sirova nafta, prirodni gas, lož ulje, sve ide na gore
Cene sirove nafte Brent i WTI, prirodnog gasa i lož ulja danas u 15. sati na svetskim berzama beleži rast od nekoko procenata u odnosu na prethodni dan. Tako je, prema podacima Bloomberga, cena sirove nafte WTI porasla za 3,08% i iznosi 76,98 dolara po barelu, dok je nafta Brent zabeležila rast od 2,30% i trenutno košta 83,27 dolaza za barel.
Cene ključnih energenata na berzi Foto: Printscreen/Bloomberg
Rast cena beleži i prirodni gas za 1,68 procenata, dok je najveći cenovni skok zabeležilo lož ulje čija je vrednost porasla za 4,64 odsto.
