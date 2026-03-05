Slušaj vest

Cene sirove nafte Brent i WTI, prirodnog gasa i lož ulja danas u 15. sati na svetskim berzama beleži rast od nekoko procenata u odnosu na prethodni dan. Tako je, prema podacima Bloomberga, cena sirove nafte WTI porasla za 3,08% i iznosi 76,98 dolara po barelu, dok je nafta Brent zabeležila rast od 2,30% i trenutno košta 83,27 dolaza za barel.

cene energenata
Cene ključnih energenata na berzi Foto: Printscreen/Bloomberg

 Rast cena beleži i prirodni gas za 1,68 procenata, dok je najveći cenovni skok zabeležilo lož ulje čija je vrednost porasla za 4,64 odsto.

Ne propustitePlanetaČETIRI ZEMLJE SU APSOLUTNI GUBITNICI, OPASNO I PO TRAMPA Zatvoren je Ormuski moreuz, energetski najvažnije "usko grlo" na planeti: Koga najviše pogađa blokada
profimedia-1076446102.jpg
InfoBizISPORUKA NAFTE ĆE BITI ZAUSTAVLJENA U ROKU OD NEKOLIKO DANA! Ukoliko se Ormuski moreuz ne otvori, ovo su posledice
nafta.jpg
NovčanikPrvo nafta, pa hrana: Analitičari upozoravaju na domino efekat poskupljenja usled krize u Iranu, ni Srbija neće biti pošteđena
nafta
InfoBizPoskupljenje nafte kratkoročno: Srbija ima alternativne pravce uvoza
nafta.jpg