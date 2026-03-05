Cene sirove nafte Brent i WTI, prirodnog gasa i lož ulja danas u 15. sati na svetskim berzama beleži rast od nekoko procenata u odnosu na prethodni dan. Tako je, prema podacima Bloomberga, cena sirove nafte WTI porasla za 3,08% i iznosi 76,98 dolara po barelu, dok je nafta Brent zabeležila rast od 2,30% i trenutno košta 83,27 dolaza za barel.