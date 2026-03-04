Slušaj vest

U svetu nekretnina, odluka o kupovini često predstavlja balans između želja i stvarnosti, intuicije i stručnog znanja. Za one koji nemaju iskustva sa gradnjom ili tehničkim detaljima, svaka kuća ili stan mogu izgledati isto, a razlika između kvalitetne gradnje i problematične nekretnine ostaje skrivena ispod fasade i sjaja novog poda.

Skriveni problemi

Neiskusni kupci često se oslanjaju na estetiku, lokaciju ili cenu, dok pravi kvalitet objekta može ostati neprimećen sve dok problemi ne postanu očigledni – od prokišnjavanja krova do pukotina u zidovima ili loše izvedene hidroizolacije.

Odluka o kupovini nekretnine dodatno je izazovna jer tehnički propusti često nisu odmah vidljivi, a svaki zanemareni detalj može prerasti u dugoročnu finansijsku i emocionalnu frustraciju. Osim toga, tržište je često nepredvidivo: novogradnja može biti izvedena brzo i jeftino, dok starije nekretnine, iako estetski možda zastarele, mogu pružiti stabilnu konstrukciju i dugovečnost. Za kupce bez građevinskog iskustva, razumevanje ovih nijansi zahteva kombinaciju opreza, saveta stručnjaka i pažljivog pregleda.

U takvom kontekstu, objava na Redditu postavlja jednostavno pitanje: kako prepoznati kvalitetnu nekretninu i šta je najvažnije proveriti pre kupovine.

"Stručnjaci (arhitekte, građevinci) i svi koji su kupili nekretninu: Kako prepoznati kvalitetnu nekretninu / gradnju? Na šta paziti prilikom kupovine? Na čemu ste se ‘opekli’? Dobrodošli su svi saveti, od najbanalnijih do najstručnijih.“

"Uzmite kantu vode i prospite je“

"Malo je nezgodno to ovako objasniti, ali hajde da probamo što bolje možemo. Ako je u pitanju novogradnja, očekuj slabiji kvalitet. Činjenica je da se danas dosta lošije radi i da se štedi na mnogim stvarima. Ali neke stvari na kojima se najčešće fušari… ako imaš popločan balkon ili terasu, proveri da li je pad pravilno izveden. Bukvalno uzmi kantu vode i prospite je pa vidi da li voda ostaje. Možda zvuči banalno, ali dešava se.

Često se greši kod hidroizolacije, bilo u temeljima ili na krovu, pa ne bi bilo loše obratiti pažnju da li postoje fleke od vlage koje nastaju u uglovima objekta (ili još gore – jasno vidljive na sredini zida). Obrati pažnju i na špaletne oko vrata i prozora, proveri da li je sve suvo oko prozora. Stalno ponavljam priču o vodi i hidroizolaciji jer su to kasnije problemi koje je veoma teško rešiti.

Takođe, pogledaj spoj gips-kartona i cigle. Na tim mestima se vrlo često pojavljuju pukotine i veća je verovatnoća da će se pojaviti nego da neće. Ostale stvari, poput grešaka u krečenju ili lošije postavljenog parketa i keramike, lako se primete i bez stručnog znanja. Ili udubljenja na vratima i slično. Naravno, možeš ići u detalje i proveravati da li su zidovi pod pravim uglom, ali moj savet je da najviše pažnje posvetiš mestima gde se pojavljuje voda. Na te probleme sam nailazio mnogo puta i zaista prave ozbiljne komplikacije.“

"Takođe treba pogledati i nagib prozorskih klupica. Često je preslab ili čak obrnut, pa se voda zadržava oko prozora. Pokucajte po keramici – da li odzvanja ili ne. Ako odzvanja, znači da je lepljena tačkasto i da je ispod šuplja. Proverite u WC-u fugovanje i silikoniranje keramike kako voda ne bi odlazila ispod. Ako je moguće, letvom proverite ravninu zida. Prođite lampom uz zidove da vidite kako su gletovani i ofarbani.“

"Najbolje je platiti nekoga“

"Iskreno, najlakše je platiti stručnjaka (ili pozvati nekoga koga poznaješ), jer je sve to pomalo lutrija. Meni je posle zemljotresa u Petrinji došao jedan ‘stručnjak’ koji očigledno nije razumeo drvene konstrukcije, ali je imao pečat! Hteo je da mi ukloni stubove usred kuće iz nekog svog razloga, pa sam morao da tražim novu procenu.“

"Zgrade zahtevaju održavanje. Po pregledu ćeš pre zaključiti koliko je zgrada održavana nego kakav je bio kvalitet gradnje. Enterijer se troši i ni najkvalitetnija gradnja ne izgleda dobro nakon 20 godina bez obnove. Najvažnije je da nigde nema vlage ili curenja. Okolina zgrade takođe mnogo govori – sokl, staze oko zgrade, unutrašnja stepeništa. Drvena stolarija je danas retka, ali često ukazuje na veća ulaganja u kvalitet. Ja sam kupio novogradnju sa drvenom spoljašnjom stolarijom i mislim da je to bio dobar znak ukupnog kvaliteta.“

"Bolje je uzeti stariju kuću“

"Pogledajte krov, konstrukciju i crep. Da li je krov ravan, kakvi su rubovi i da li su grede trule. Ako nema izolacije, lakše se vidi da li negde prokišnjava. Proverite oluke – da nisu truli i da li odvod vode ima smisla, a ne da se voda sliva uz temelje. Obratite pažnju na vlagu i stanje zidova. Ako voda podliva kuću, odmah se vide pukotine i naginjanje objekta.

Ako je konstrukcija dobra, estetske stvari možete sami srediti. Bolje je kupiti stariju kuću sa dobrim krovom i konstrukcijom i obnoviti zidove nego dati 400–500 hiljada evra za novu. Uštedi se novac, nauče se korisne veštine i vikendi se provode produktivno.“

"Laik sam, ali ne bih kupovala ništa građeno pre 70-ih ako nemate novca ili planirate rušenje. Legalizovane kuće takođe mogu biti problem jer ne znate kako su građene. Ipak, viđala sam i novije kuće s upitnom konstrukcijom, ali i starije koje su mnogo kvalitetnije“, napisala je jedna Hrvatica, iako se drugi nisu složili.

"Moje iskustvo je potpuno drugačije. Živela sam u pet stanova i sa starijim, posebno onima građenim do 1980, nisam imala problema – dobra zvučna izolacija. Kod novih zgrada često je sve odrađeno površno.“

Dodatni saveti

Kupovina nekretnine u Hrvatskoj zahteva kombinaciju tehničkog znanja i iskustva jer je tržište raznoliko, a kvalitet gradnje varira. Posebno je važno proveriti hidroizolaciju, nagibe terasa i prozorskih klupica, stanje krovne konstrukcije, oluke i odvodnju, kao i spojeve zidova i drvenu stolariju. Starije kuće, ako su redovno održavane, često pružaju bolju strukturalnu stabilnost od brzo i jeftino izgrađenih novogradnji.

Procena kvaliteta nekretnine zahteva posmatranje objekta kao sistema u kojem svaki element utiče na dugoročnu funkcionalnost i bezbednost. Površinske estetske greške, poput boje ili keramičkih pločica, manje su važne od skrivenih tehničkih nedostataka koji mogu izazvati velike probleme. Angažovanje sertifikovanih stručnjaka, poput građevinskih inženjera ili arhitekata, značajno smanjuje rizik prilikom kupovine i pomaže donošenju informisane odluke.