Dolazak proleća i lepšeg vremena za mnoge znači samo jedno - vreme je za majstore i renoviranje! Ako ste planirali da osvežite dom i zamenite podove, verovatno se hvatate za glavu i pitate šta se najviše isplati. Da li staviti najpovoljniji laminat, uložiti novac u luksuzni parket ili jednostavno hoblovati stari pod? Iskusni majstori su do detalja otkrili sve tajne svog zanata i aktuelne cene, a mi vam donosimo kompletan vodič koji će vam uštedeti gomilu novca i živaca!

Branko Romić, parketar iz Subotice, otkriva da sezone zapravo nema jer se radi stalno, i zimi i leti, na relaciji od Subotice do Novog Sada, kako u gradu, tako i u prigradskim naseljima. Kada je reč o podovima, najjeftiniji izbor je laminat čija je prosečna cena oko 10 evra.

Pored laminata, rade se i parket, tarket, brodski i druge vrste podova. Cena pravog parketa kreće se od 1.500 dinara pa naviše, u zavisnosti od vrste drveta, pri čemu se on klasira po šari - što je drvo šarenije, to je lošija klasa i niža cena.

Foto: Shutterstock

Za one sa dubljim džepom, ekstraklasa košta 5.000 dinara i više. Ipak, na to treba dodati rad majstora.

- Za postavljanje, brušenje, fugovanje, lepak i četiri sloja laka, cena za "ruke" je 26 evra po kvadratu. Investitor sam kupuje parket i lajsne, koje se plaćaju po dužnom metro – kaže Romić.

Brušenje i lakiranje je apsolutni hit

Prema njegovim rečima, ubedljivo najtraženija usluga, koja čini čak 70 odsto posla u toku godine, jeste brušenje i lakiranje starog parketa.

Brušenje, poliranje i doterivanje dotrajalog parketa iznosi 14 evra po kvadratu, što uključuje majstorov materijal i četiri sloja laka.

- To je cena za Suboticu, dok u Novom Sadu, kako sam čuo, ista usluga košta 18-19 evra. Ukoliko imate svoj materijal, samo brušenje košta 10 evra po kvadratu – kaže Branko Rimić.

Gde je materijal drastično jeftiniji

Kada je reč o tarketu, Romić navodi da on predstavlja imitaciju parketa, gde je gornji sloj debljine pet milimetara, a ispod je presovano drvo, i sastavlja se kao laminat. Njegovo postavljanje bez lepljenja košta 6 evra za ruke, dok je sa lepljenjem 8 evra. Zanimljivo je da, ako se tarket zalepi, kasnije može da se brusi, a ako nije zalepljen, nakon dotrajavanja se samo podigne i baci.

SPC, što znači Stone Plastic Composite, izrađuje se od kombinacije krečnjaka i PVC polimera Foto: Shutterstock, Ilustracija

Majstor deli i neverovatan savet kako da uštedite: nedavno je jedan investitor u Subotici prvu klasu tarketa platio 4.800 dinara, za šta je mogao da kupi jako dobar parket. Zbog toga Romić svoje klijente šalje u Bečej ili Novi Sad, jer je cena prve klase u Novom Sadu jednaka ceni treće klase u Subotici. Ljudima ostane dovoljno novca da plate i majstore, pa čak i da im sve donesu u Suboticu.

Brodski pod skup, a poručuje: "Drvo je drvo"

Za ljubitelje brodskog poda cene su drugačije: brušenje košta 10 evra, a “ruke” 8 evra. Međutim, pošto investitor kupuje sav materijal uključujući štafle, to na kraju ispadne veoma skupo, pa se malo ljudi odlučuje za ovu vrstu poda.

Romićeva glavna poruka za sve je jasna: drvo je drvo i toplije je od laminata i bilo čega drugog.

- Ako neko ima drvo, treba da ga ostavi i samo renovira - poručuje parketar.

Šta je najjeftinije, a šta se stavlja u "luks" stanove

Kada je u pitanju ograničen budžet, računica je jasna. Parketar Zoran Sarić , takođe iz Subotice, kaže za “Blic” da se kod manjih stanova i manjih adaptacija uglavnom ugrađuju laminati.

-Najjeftiniji je laminat, cena je oko 10 evra po kvadratu – kaže Sarić.

Sa druge strane, ukoliko se radi o novogradnji i skupljim stanovima, izbor najčešće pada na parket čija je cena oko 50 evra po kvadratu, dok se tarket kreće oko 40 evra po kvadratu. Iako na prvi pogled deluju slično, majstor objašnjava da je glavna razlika u debljini materijala.

Ne bacajte stari parket, uštedećete pravo bogatstvo

Mnogi se dvoume da li da potpuno izbace stari parket ili da ulože u njegovu obnovu. Majstor Zoran ima jasnu poruku koja će obradovati vaš novčanik, jer, kako kaže, brušenje i lakiranje starog parketa čini oko 90 odsto njegovog posla.

- U 90 odsto slučajeva i stari parket može da se uradi tako da bude kao nov i da služi 10, 15 i više godina bez problema. Čak iako su samo ćoškovi izgrebani i oštećeni, najčešće ima ogrebotina od kreveta i teških TA peći, možemo da izvadimo tih 10-15 palica, ugradimo nove, i obložimo i lakiramo - ohrabruje Sarić.

Cena ove usluge, koja uključuje hoblovanje, lakiranje i zamenu lajsni, iznosi oko 15 evra po kvadratu. Ipak, majstor upozorava na jednu bitnu stvar: parket se ne može brusiti samo parcijalno, na delovima koji su oštećeni, već se mora preći cela prostorija kako bi pod bio iste boje.

Podno grejanje menja pravila igre

Ukoliko ugrađujete podno grejanje, zaboravite na klasičan parket jer on za to ne odgovara. U tim situacijama, najbolje rešenje su keramičke obloge koje koštaju oko 30 evra po kvadratu, ili pak tarket koji je takođe pogodan za sisteme podnog grejanja.

Noćna mora za majstore i investitore

Kada se dogovara posao, postoji jedan uslov koji vlasnicima stanova zadaje najviše glavobolje.

- Prostorija kada se radi parket mora da bude prazna, a to je, verujte, najveći problem kada sklapamo posao sa investitorom - iskren je Sarić.

Za razliku od parketa, kod ugradnje laminata i tarketa stvari su mnogo fleksibilnije – majstori mogu da postave pola sobe, stvari se prebace na taj završeni deo, a sutradan se nastavi rad na drugoj polovini.