Električno podno grejanje sve više postaje omiljeno rešenje u modernim kućama zbog udobnosti, jednostavne ugradnje i energetske efikasnosti. Za razliku od klasičnih radijatora, toplota se ravnomerno raspoređuje po prostoru, što stvara prijatnu atmosferu u svakom delu doma. Sistem se može integrisati gotovo ispod svakog tipa poda, što ga čini praktičnim za adaptacije prostora.

Iskustvo iz Hrvatske

Jedan korisnik na Redditu, koji gradi kuću kod Splita, podelio je svoja pitanja o podnom grejanju. Zanimalo ga je da li je bolje postaviti grejanje ispod ili iznad estriha, može li se instalirati ispod kreveta ili ormara, i kolika je očekivana mesečna potrošnja struje za kuću od 100 metara kvadratnih sa PVC stolarijom i 10 cm stiropora, gde svaka soba ima svoj termostat.

Saveti iz zajednice

Korisnik Reddita preporučuje razmišljanje o podnom grejanju preko dizalice topline, što je finansijski isplativije dugoročno. Savetuje postavljanje grejanja po celoj prostoriji, a ne samo ispod nameštaja, radi bržeg zagrevanja.

Prednosti podnog grejanja uključuju ravnomernu distribuciju toplote, nižu temperaturu vazduha za isti osećaj topline, manju potrošnju energije, neometan raspored nameštaja, odsustvo cijevi i metala, kao i manju količinu prašine u prostoriji. Radijatori, s druge strane, stvaraju vruće i hladne zone, troše više energije zbog visokih temperatura i zauzimaju prostor.

Toplotni kapacitet

Drugi korisnik ističe da podno grejanje akumulira energiju i toplinu, ali se sporije greje i hladi. Zato je idealno za kuće gde ljudi stalno borave, dok u manjim stanovima sa povremenom upotrebom radijatori mogu biti praktičniji. Pametni termostati delimično kompenzuju ovu razliku.

