Na Facebook grupi "Balkanci u Njemačkoj" jedan korisnik podelio je priču o susretu sa Nemcem koji mu je potpuno promenio perspektivu. Nakon tog događaja, kaže, više ne može da sluša kako neki ljudi s Balkana loše govore o Nemcima.

Prilikom otvaranja auto-škole u Nemačkoj, sve po pravilima, korisnik je radio naporno, ali su ga papirologija, porezi, mali broj klijenata i visoki troškovi doveli do propasti.

- Mislio sam da je kraj i da se vraćam kući - piše u objavi.

Neočekivana prilika

Tada mu je prišao vlasnik veće nemačke auto-škole. Nakon iskrenog razgovora o trudu i poštenju korisnika, Nemac mu je ponudio posao:

- Ti ćeš voditi teren, brinuti o ljudima i organizaciji. Dobijaš stan, automobil i odgovornost.

Korisnik je bio iznenađen, dobio je stan u Berlinu, službeni automobil i potpunu odgovornost za rad na terenu.

- Najviše me iznenadilo to što je u mene iskreno verovao - dodaje, naglašavajući da se poštenje ponekad zaista isplati.

Pouka i komentari

Njegova priča izazvala je više od 100 komentara. Jedan korisnik je istakao:

- Balkanci, ljubomora i zavist. Ne možete shvatiti uspeh drugih, a mržnja ne vodi ničemu.

Drugi su podelili slična iskustva: poštovanje i profesionalnost Nemaca, važnost poštenja i marljivosti, kao i uverenje da se trud uvek vraća.

- Bez poštovanja prema drugima i rada nema uspeha - piše jedna korisnica.