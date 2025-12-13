Balkanac otvorio auto-školu u Nemačkoj pa bio na korak od bankrota: Pojavio se Nemac koji mu je jednom rečenicom promenio život
Na Facebook grupi "Balkanci u Njemačkoj" jedan korisnik podelio je priču o susretu sa Nemcem koji mu je potpuno promenio perspektivu. Nakon tog događaja, kaže, više ne može da sluša kako neki ljudi s Balkana loše govore o Nemcima.
Prilikom otvaranja auto-škole u Nemačkoj, sve po pravilima, korisnik je radio naporno, ali su ga papirologija, porezi, mali broj klijenata i visoki troškovi doveli do propasti.
- Mislio sam da je kraj i da se vraćam kući - piše u objavi.
Neočekivana prilika
Tada mu je prišao vlasnik veće nemačke auto-škole. Nakon iskrenog razgovora o trudu i poštenju korisnika, Nemac mu je ponudio posao:
- Ti ćeš voditi teren, brinuti o ljudima i organizaciji. Dobijaš stan, automobil i odgovornost.
Korisnik je bio iznenađen, dobio je stan u Berlinu, službeni automobil i potpunu odgovornost za rad na terenu.
- Najviše me iznenadilo to što je u mene iskreno verovao - dodaje, naglašavajući da se poštenje ponekad zaista isplati.
Pouka i komentari
Njegova priča izazvala je više od 100 komentara. Jedan korisnik je istakao:
- Balkanci, ljubomora i zavist. Ne možete shvatiti uspeh drugih, a mržnja ne vodi ničemu.
Drugi su podelili slična iskustva: poštovanje i profesionalnost Nemaca, važnost poštenja i marljivosti, kao i uverenje da se trud uvek vraća.
- Bez poštovanja prema drugima i rada nema uspeha - piše jedna korisnica.
- Ovde možeš brže uspeti nego kod kuće, ako si pošten i marljiv - dodaje drugi.
