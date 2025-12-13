Slušaj vest

Protekla sedmica na pijacama širom Srbije donela je pravu klackalicu cena, potvrđujući da novčanici kupaca trpe različite udare u zavisnosti od toga u kom gradu žive. Oscilacije u ponudi i potražnji kreirale su šarenu sliku na tezgama - dok su pojedine namirnice značajno pojeftinile, druge su, usled slabije ponude ili sezonskih faktora, dobile nove, više cene.

Čačak

Na zelenoj pijaci u Čačku kupce je dočekala bogata i raznovrsna ponuda, ali i cene koje su varirale drastično, zavisno od kvaliteta robe. Tako se kilogram jabuka mogao naći po ceni od 100, pa sve do 200 dinara za kvalitetnije sorte. Kruška je držala cenu između 200 i 250 dinara, dok su banane ostale stabilne na nivou od 200 do 210 dinara.

Kada je reč o povrću, kupus ostaje jedna od najpristupačnijih namirnica sa cenom od 40 do 50 dinara, dok se krompir prodavao za 70 do 80 dinara. Šargarepa je koštala od 100 do 120 dinara. Ipak, za pojedine proizvode Čačani su morali da izdvoje više novca - karfiol je koštao 150 dinara, dok se cena paprike kretala u širokom rasponu od 80 do 200 dinara. Paradajz je takođe držao visoku cenu, idući i do 250 dinara.

Foto: Kurir/T.M.

Beograd

U prestonici, na popularnoj pijaci Skadarlija, zabeležena je solidna ponuda, ali su trgovci prijavili slabiju prodaju nego prethodne nedelje. Kupce je dočekalo neprijatno iznenađenje kod cena voća – poskupele su jabuke, ali i jagode. S druge strane, ljubitelji šljiva mogli su da pazare ovo voće povoljnije.

Kod povrća, situacija je mešovita. Dok su cene šampinjona i zelja pale, zabeležen je rast cena kod mladog crnog luka i rotkvica u odnosu na kraj novembra.

Kikinda

Na severu zemlje, u Kikindi, ponuda je bila primetno slabija, što se odmah odrazilo na cenovnike. Prema podacima STIPS-a, zabeležen je rast cena južnog voća - grejpfruta, kivija i grožđa. Takođe, poskupeli su lešnici i suve šljive. Domaćinstva u Kikindi su skuplje plaćala i osnovne namirnice poput belog luka, kao i paprike (sorte babura i šilja).

Ipak, nije sve poskupelo - Kikinđani su mogli da uštede na kupovini mandarina i zelene salate, koje su bile jeftinije nego ranije.

Foto: Shutterstock

Smederevo

Na smederevskoj pijaci, uz prosečnu ponudu i stabilnu prodaju, došlo je do zanimljivih pomeranja cena. Kupci su mogli da se raduju pojeftinjenju grožđa, krušaka i šljiva, a dobra vest je i niža cena paradajza, brokolija i zelene salate.