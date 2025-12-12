Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da je raspisan četvrti "IPARD III" javni poziv u okviru Mere 1 za investicije u podizanje i opremanje proizvodnih i matičnih zasada voća.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, u Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 1.172.400.000,00 dinara, a rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od 15. do 31. decembra 2025. godine, zaključno.

Po jednom zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost predmetne investicije, korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje u minimalnom nominalnom iznosu od 20.000 evra i maksimalnom nominalnom iznosu od 1.000.000 evra.

"Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja raspisuje Četvrti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voća za podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada voća, kao i nabavku nove opreme za višegodišnje proizvodne i matične zasade voća u okviru IPARD III programa", navodi se u saopštenju.

Predmet tog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi za podizanje i obnavljanje proizvodnog zasada voća i podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala voća u skladu sa Prilogom 1 Pravilnika - Lista prihvatljivih investicija i troškova u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u okviru IPARD III programa, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

"Predmet ovog Javnog poziva su i investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavku opreme samo u okviru investicija za proizvodne i prateće prostore i objekte u funkciji proizvodnje voća i sadnog materijala voća, izuzev opreme za skladišne objekte i opreme za digitalizaciju proizvodnje, u okviru investicija u podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada voća", dodaje se u saopštenju.

Visina podsticaja iznosi od 60 odsto do 75 odsto prihvatljivih troškova investicije, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, ili proizvođač sertifikovanih organskih proizvoda, da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području, ili je investicija vezana za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, kao i proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora, istakli su iz Ministarstva.

Informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.