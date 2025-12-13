Slušaj vest

Beograd se priprema za jednu od najvećih urbanih transformacija u novijoj istoriji grada. Do specijalizovane izložbe Expo 2027 ostalo je manje od dve godine, a zahvati koji se već izvode, od uređenja priobalja Save, preko nove železničke veze i bulevara, do gradnje Nacionalnog stadiona, akvarijuma i Prirodnjačkog muzeja, menjaju saobraćajnu, turističku i javnu površinsku strukturu prestonice.

Foto: Kurir

Savsko pristanište i rečni saobraćaj

Radovi na uređenju priobalja od Ušća do Brankovog mosta pretvaraju tu zonu u funkcionalno međunarodno pristanište. Projekat obuhvata čišćenje priobalja, izgradnju modernih pristana i uređenje pešačko-biciklističkih staza, sa ciljem da Savsko priobalje postane prijemna tačka za brodove i kruzere tokom Expo 2027 izložbe.

Prvi koraci su usmereni na uklanjanje naslaga i sanaciju obale. Planirana je prva faza čišćenja koja treba da obuhvati deonicu dugu 1.600 metara, dok će se tokom narednih meseci nastaviti druga faza radova i izgradnja pristana. U funkcionalnom smislu, projekat će sadržati četiri moderna pristana i kompletnu pešačko-biciklističku infrastrukturu uz reku, čime se stvara višefunkcionalni ambijent za posetioce i građane.

1/4 Vidi galeriju Kako će izgledati novo međunarodno pristanište u Beogradu Foto: RTS Printscreen

S obzirom na planove ugovorenog obima posetilaca Expo 2027 (očekuje se oko četiri miliona posetilaca), rečni saobraćaj je prepoznat kao važna alternativa i rasterećivač drugih pravaca dolaska. Predviđeno je da veliki kruzeri tokom trajanja Expa imaju kapacitet za dnevno iskrcavanje, po zvaničnim procenama i preko 5.000 turista, što zahteva pažljivu organizaciju prateće saobraćajne i logističke mreže.

Infrastruktura: Pruge, bulevari i servisne saobraćajnice

Jedan od najambicioznijih elemenata je celovito preispitivanje i proširenje saobraćajne mreže oko Expo zone. Planiraju se četiri nova bulevara koji će povezati rečni pristup sa centralnim delom grada i omogućiti direktne veze sa postojećim auto-putevima. Glavni bulevar radnog naziva "Nova 4" treba da povezuje zonu od reke Save do moto-puta, a njegovo projektovanje predviđa prolaz ispod nadvožnjaka buduće železnice, čime se razdvaja nivo drumskog i železničkog saobraćaja.

Foto: Kurir

Za pešački i biciklistički saobraćaj predviđena je nova servisna saobraćajnica od Bloka 45 do Expo kompleksa u dužini od oko šest kilometara, koja će izolovati krupni drum od lokalnog saobraćaja i stvoriti sigurnije uslove za rekreativce i posetioce.

Železnica je ključna za brzo povezivanje centra i aerodroma, gradi se pruga od Zemun polja do Surčina dužine oko 18,5 km sa dva koloseka, elektrifikovana i projektovana za brzine do 120 km/h. Na trasi će nastati tri stajališta i jedna stanica (Nacionalni stadion), dok su na listi i stajališta Aerodrom, Singidunum i Surčin. Ovakva pruga omogućava direktnu železničku vezu između aerodroma "Nikola Tesla" i centra grada, što će biti od presudne važnosti za prihvat velikog broja gostiju.

Sve ove saobraćajne intervencije su planirane i dimenzionisane na osnovu studije saobraćaja koja je trebala da odgovori na pitanje kako će masovni dolasci uticati na gradske saobraćajne tokove tokom i posle Expo izložbe.

Foto: Kurir

Nacionalni stadion i prateći objekti

U okviru Expo kompleksa, Nacionalni stadion predstavlja centralni infrastrukturni i simbolički objekat. Prema dostupnim podacima, stadion će imati oko 52.000 mesta i visinu od približno 50 metara. Projekat je zamišljen prema savremenim standardima funkcionalnosti i sa prepoznatljivom arhitekturom sa "tri zelena prstena" ukupne površine od oko 5.000 kvadrata, što ukazuje na nastojanje da arhitektura integriše zelene površine u sam objekat.

Stadion je kategorizovan da može da bude domaćin velikih fudbalskih događaja, a u kontekstu međunarodnih takmičenja naznačeno je da bi mogao da ugosti finale Liga Evrope. Pored samog stadiona, u zoni se razvija i takozvano "Expo selo", kompleks sajamskih prostora i pratećih sadržaja, uključujući i investicije nezavisnih investitora, kao što su hoteli sa četiri zvezdice.

Veliki broj radnika i mašina angažovan je na izgradnji, svakodnevno radi više hiljada radnika i stotine građevinskih mašina, što ukazuje na intenzivan tempo i visoku dinamiku radova na više frontova istovremeno.

1/18 Vidi galeriju Gradilište EXPO: Nacionalni stadion Foto: Petar Aleksić

Akvarijum i Prirodnjački muzej

U parku Ušće planiraju se dva značajna kulturno-turistička projekta, Akvarijum i novi Prirodnjački muzej. Oba objekta su zamišljena kao javni sadržaji koji se uklope u prirodni ambijent parka i unaprede turističku i naučnu ponudu grada.

Akvarijum će zauzimati površinu od oko jednog hektara i zamišljen je kao prvi takav objekat na Balkanu, sa atraktivnim staklenim tunelima i krovnom baštom. Muzej će zauzimati oko 1,8 hektara i predstavljaće prvu namensku zgradu za Prirodnjački muzej u njegovoj istoriji dugu 130 godina, opremljenu za trajno čuvanje zbirki i primenu savremenih tehnika obrade predmeta.

Posebna pažnja posvećena je očuvanju i povećanju zelenih površina u parku koji već raspolaže sa 3.275 stabala na površini od 88 hektara. Planovi Ministarstva finansija i projektantskog tima naglašavaju maksimalno očuvanje postojećeg drveća, premještanje velikog dela stabala unutar parka tamo gde je to moguće, i sadnju višestruko više novih stabala. Takođe, planira se uvođenje naprednih sistema za navodnjavanje kako bi i nova i postojeća stabla imala odgovarajuću negu.

Foto: Instagram printscreen/Mitarh studio

Transport, linije i prateće usluge za posetioce

Organizacija dolaska i razmene posetilaca predstavlja posebnu logističku zamisao, osim pruge i rečnog saobraćaja, planira se i prilagođavanje javnog prevoza sa posebnim linijama i specijalizovanim vozilima. Za prevoz unutar zone postojeća rešena su nabavkom devet specijalizovanih vozila dužine 25 metara sa dve harmonike, koja će povezivati železničke i sajamske tačke (npr. Nacionalni stadion i Expo zonu) u kraćim, učestalim relacijama.

Osim toga, ideja je da aerodrom, glavna autobuska i železnička stanica, već prošireni radi Expa, omogućavaju "kapacitetni prijem" ljudi koji dolaze, a novi bulevari i direktne veze sa auto-putevima doprineće rasterećenju saobraćaja u gradskim jezgrom.

Pored novih objekata, jedan od zahvata koji ima i simbolički i praktičan značaj jeste uređenje Starog železničkog mosta. Planirano je peskarenje, zaštita čelične konstrukcije i popločavanje mosta, ali i otvaranje prelaza za bicikliste, trotinetiste i rekreativce, što će, praktično, povezati stari i novi deo grada preko reke i unaprediti aktivni prevoz.

Foto: RTS Printscreen

Rokovi, kapaciteti i izazovi

Rok prve faze čišćenja priobalja najpre je naveden do septembra 2025. godine, a kompletno čišćenje jedne deonice do novembra, odnosno decembra, dok je završetak radova na pruzi planiran do kraja 2026. godine. Istovremeni radovi na više frontova, priobalje, pruge, bulevari, stadion, muzeji, zahtevaju strogu koordinaciju kako bi sve bilo funkcionalno na vreme za Expo 2027.

Kapacitetne brojke su impresivne, očekivani dolazak oko četiri miliona posetilaca, dnevno iskrcavanje preko 5.000 turista sa velikih kruzera, stadion sa 52.000 mesta i četiri moderna pristana. To postavlja visoke zahteve za logistiku, bezbednost i održivost tokom događaja, ali i nakon njega.

Šta ostaje Beogradu posle Expo 2027 1. Dodatna urbanizacija: Multifunkcionalni javni i turistički sadržaji

2. Povećana mobilnost: Nova železnička linija, bulevari i rečni saobraćaj

3. Turistički potencijal: Akvarijum, Prirodnjački muzej i modernizovani priobalni sadržaji