Predsednik Vučić je krenuo u obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu Svoj na svome, gde će razgovarati sa građanima.
Nekretnine
Više od 135.000 ljudi podnelo zahtev za legalizaciju: Predsednik izneo najnovije podatke
Istakao je da bi bilo odlično kada bi Yumco napravio jedan pogon u Gadžinom Hanu, i interesovao se kako je moguće pojačati autobuske linije između tog mesta i Niša.
- Imamo 135.000 ljudi koji su podneli zahtev za evidentiranje svoje imovine. Gužve su svuda, to je stvarno neverovatno. Naravno, ljudi hoće da reše svoju imovinu, da budu svoji na svome - rekao je predsednik Vučić.
Pogledajte OVDE detaljan vodič za legalizaciju.
