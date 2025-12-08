JEDNA OD NAJBOLJIH MERA KADA SU U PITANJU POTREBE GRAĐANA

JEDNA OD NAJBOLJIH MERA KADA SU U PITANJU POTREBE GRAĐANA

Slušaj vest

Zakon o upisu prava na nepokretnostima, pod sloganom "Konačno svoj na svome", samo nekoliko sati od početka prijave, daje neverovatne rezultate.

Naime, do 15 časova prijavilo se 14.500 ljudi! Ovaj podatak govori u prilog tome da je ova mera doneta na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića,dočekana sa oduševljenjem od strane građana Srbije koji će ocime rešiti višedecenijski problem.

Nema sumnje da je ovo jedna od najboljih mera kada su u pitanju potrebe građana.

Predsednik Srbije istakao je da veruje da če za samo šest meseci završiti tri puta više, a najmanje dva puta više stvari nego što smo u prethodne 32 godine od kada je krenuo proces legalizacije.

- Zaista, toliko povoljno, toliko dobro, toliko neverovatno važno za građane, da sam ponosan na taj projekat. I biće tu problema, biće tu muka, ali reagovaćemo na dnevnom nivou.

- Ogromna organizacija je u pitanju, elektronski se radi. Ono što je važno da imate ličnu kartu, važeću ličnu kartu da imate bilo kupoprodajni ugovor ili ugovor o nasleđivanju, ugovor o poklonu, bilo šta čime dokazujete svoje vlasništvo. I to je suština onoga što je potrebno da imate - naveo je Vučić i dodao da se sve rešava elektronski, preko tzv. e Uprave koja ima oko dva miliona korisnika, a da svi ostali mogu da koriste oko 518 ekspozitura pošte, ali u Beogradu i opštine i gradske strukture.

Kako je naveo, 260 lica će samo time baviti na 81 punktu.

- Imaćete i specijalne SOS telefone da možete da pitate gde smo, kako smo, šta smo, gde je greška. Reagovaće ministar, ispravljaćemo greške u hodu, produžavaćemo ako je potrebno. Radićemo sve što je važno, ali mislim da je to velika stvar za ljude i radićemo najbrže moguće - rekao je Vučić.

Kako se prijaviti i šta je potrebno od dokumenata

Elektronsko podnošenje prijava traje od 8. decembra do 8. februara, a prijave se mogu predati u bilo kojoj opštini bez obzira na lokaciju nekretnine. Podnošenje će biti omogućeno i u Poštama Srbije.

Velika novina je i kol-centar za najčešća pitanja, dok lokalne samouprave već pružaju informacije i tehničku podršku.

U Beogradu je otvoren poseban uslužni centar u Gradskoj upravi, u Ulici kraljice Marije 1. Građani mogu dobiti informacije i pomoć na dva šaltera u prizemlju, ili u kancelarijama 1502 i 1506 na 15. spratu, kao i 1609 i 1612 na 16. spratu.

Pitanja se mogu postaviti i putem imejl-adrese: svoj.na.svome@beograd.gov.rs, kao i telefonom, u zavisnosti od opštine (Zemun 7157-562, Novi Beograd 7157-569, Zvezdara 7157-575, Palilula 7157-620, Voždovac 7157-613, Savski venac 7157-610, Rakovica 7157-621, Čukarica 7157-031, Vračar 7157-555, Stari grad 7157-626, te jedinstveni broj za Surčin, Obrenovac, Grocku, Mladenovac, Barajevo, Sopot i Lazarevac 7157-577).

Za podnošenje zahteva za legalizaciju potrebna je važeća lična karta ili pasoš i bilo kakav dokaz o vlasništvu - ugovor, poklon, ostavinsko rešenje ili presuda, broj katastarske parcele, podaci o objektu – koje je vrste, površine i spratnosti, kao i izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su dati podaci tačni. Zahtev se može podneti čak i ako je objekat građen na tuđoj zemlji.

"U slučaju da nemaju dokaz o imovini, oni će u posebnom postupku morati da reše to. Znači ako su radili na tuđem zemljištu ili da otkupe to od čoveka ili da dobiju saglasnost i tako dalje“, kaže Gavrilo Kovačević, predsednik Gradske opštine Zemun.

Prijaviti se mora svaki pomoćni objekat na placu, šupa, garaža i slično, a ako je deo objekta već legalizovan, treba prijaviti onaj deo koji nije prošao legalizaciju. Opštine su se potrudile da pomognu i onima koji nisu vični internetu.

"Biće podeljeni flajeri sa uputstvima i onima koji su elektronski neobavešteni. Inače na sajtu "Svoj na svome" možete detaljno pratiti uputstva koji je jako dobro obrađen i svako može da se snađe. Uputstva su korak po korak, kako vas voditi do zaključenja postupka“, kaže Dejan Rašić, načelnik čačanske gradske uprave za urbanizam.

Konačno svoj na svome Izvor: Kurir

Prednosti u odnosu na prethodne zakone su u tome što ne morate da pribavljate tehničku dokumentaciju, npr. gde je postavljena struja i druge instalacije, a imovinu možete da legalizujete, overite kod notara, prodate ili date kao garanciju za poslovni ili stambeni kredit.

U "Poštama Srbije" više od 2.500 službenika obučeno je da vas uputi u sve detalje legalizacije. Kao i u opštinama, oni će ispunjavati vaše zahteve elektronski, a građanima će izdavati i potvrdu.