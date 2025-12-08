Slušaj vest

Iako je moderno vreme iznedrilo mnogo novih zanimanja, poput menadžera za sve i svašta, IT stručnjaka... ipak, svet još uvek takoreći počiva na rukama i radu zanatlija. Prema najnovijim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji su armirači, tesari, zidari, vozači... traženiji od programera. Ipak, da li zbog odlaska u velike gradove ili nečeg drugog u Moravičkom okrugu deficitarni su i inženjeri.

- U Moravičkom okrugu deficitarna su zanimanja kao što su diplomirani građevinski inženjeri, mašinski inženjeri, saobraćajni inženjeri. Nema lekara, nema farmaceuta na evidenciji, nema bravara, nema zavarivača. U gotovo svim delatnostima proizvodne industrije fali nam radna snaga - kazao je za RINU Saša Obradović iz NSZ.

Nacionalna služba za zapošljavanje nudi mogućnost prekvalifikacije. Kakva je zainteresovanost i koliko su ljudi spremni da budu deo te prekvalifikacije i rade nešto drugo za šta nemaju školu

- Mi smo tokom ove, 2025. godine, sprovodili obuke, takozvano sticanje praktičnih znanja za nekvalifikovane radnike i ispunili smo tu kvotu. Mi se uvek krećemo u okvirima raspoloživih novčanih sredstava, tako da smo svu tu kvotu ispunili. To su uglavnom bile obuke za šivače, za manipulativne poslove, radnike u industriji, za nekvalifikovane radnike, i imali smo par obuka za dugoročno nezaposlene osobe sa četvrtim stepenom stručne spreme. Zatim smo imali obuke na zahtev poslodavaca, to se uglavnom odnosilo na CNC mašine, obuke za rad na CNC mašinama. Četrnaest poslodavaca je podnelo zahteve za 28 lica i to smo uspeli ove godine da realizujemo - dodaje Obradović.

Čačak ne zaostaje za Srbijom kada je reč o potrebama za radnicima kao što su vozači, ali sa druge strane imamo dovoljno informatičara.

- Za razliku od drugih delova Srbije, mi imamo na evidenciji dovoljan broj informatičara da zadovoljimo potrebe privrede. Međutim, u poslednjih šest meseci bilo je malo poziva, odnosno malo oglašavanja od strane poslodavaca koji su imali potrebe za zapošljavanjem informatičara. Na primer, ja pamtim i vreme socijalizma kada je bilo završi školu, završi fakultet. Danas imate takvu situaciju da je sasvim dovoljno i da sa određenim zanatskim zanimanjima možete sasvim pristojno da živite - naglašava Obradović.

Na teritoriji Moravičkog okruga, ukupno nezaposlenih je 6.700 lica, od toga najveći broj nezaposlenih nalazi se u opštini Ivanjica, zatim dolazi grad Čačak. U Ivanjici je 2.700, u gradu Čačku 2.500 nezaposlenih, od ukupnog broja 6.700.