Paramount i Skydance su u ponedeljak pokrenuli neprijateljsku ponudu vrednu 108,4 milijarde dolara za Warner Bros Discovery, u poslednjem pokušaju da nadmaše Netflix i stvore medijskog giganta koji bi mogao da parira dominaciji ovog striming diva.

Netflix je u petak izašao kao pobednik iz višenedeljne borbe za preuzimanje, obezbedivši akcijski dogovor vredan 72 milijarde dolara za televizijske i filmske studije Warner Bros Discoveryja, kao i za njegove striming platforme. Međutim, najnoviji potez Paramounta znači da se nadmetanje za Warner Bros i njegove dragocene HBO i DC Comics franšize neće brzo okončati.

Netflixova ponuda uključuje naknadu za raskid ugovora od 5,8 milijardi dolara i verovatno bi se suočila sa snažnim antimonopolskim ispitivanjem; američki predsednik Donald Tramp je tokom vikenda izrazio sumnje u vezi s ponudom. Ponuda je već izazvala oštre kritike dvopartijskih političara i holivudskih sindikata zbog zabrinutosti da bi mogla dovesti do otpuštanja, kao i viših cena za potrošače.

Obrti i preokreti

Međutim, i Paramountova ponuda mogla bi izazvati sopstveni nivo nadzora. Spajanjem Paramounta i Warner Brosa ojačala bi se dominantna pozicija u filmskoj industriji, što takođe kod nekih izaziva strah od novih gubitaka radnih mesta dok se industrija ubrzano konsoliduje.

Reuters je već izvestio, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, da je Paramount u četvrtak podigao svoju ponudu na 30 dolara po akciji za celu kompaniju, ali da je upravni odbor Warner Brosa imao primedbe u vezi s finansiranjem.

Foto: Shutterstock

- Preuzimanje Warner Bros Discoveryja je daleko od gotovog posla. Netflix jeste u prednosti, ali biće još obrta pre nego što se dođe do cilja. Paramount će se obraćati akcionarima, regulatorima i političarima kako bi pokušao da zaustavi Netflix. Bitka bi mogla da potraje - rekao je višI analitičar Emarketera, Ros Benes.

Paramount je još od septembra slao više ponuda kako bi stvorio zabavnu imperiju sposobnu da se suprotstavi Netflixu i tehnološkim gigantima poput Applea, koji se takođe šire u svet medija, ali su te ponude odbijane.

Paramount i dalje spada u najznačajnije holivudske studije, ali mu je učinak na bioskopskim blagajnama neujednačen, povremeni uspesi franšiza smenjivali su se periodima u kojima je njegova ponuda zaostajala za Diznijem, Universalom i Warner Brosom po udelu na američkom tržištu.

Kompanija je poslala pismo Warner Brosu u kojem dovodi u pitanje sam proces prodaje, tvrdeći da je kompanija napustila fer nadmetanje i unapred odredila Netflix kao pobednika.

To je usledilo nakon izveštaja da je menadžment Warner Brosa nazvao Netflixovu ponudu „sigurnom opcijom“, dok je o Paramountovoj govorio negativno.

Oglasio se izvršni direktor Paramounta

U intervjuu za CNBC u ponedeljak, izvršni direktor Paramounta, Dejvid Elison, rekao je da postoji „urođena pristrasnost“ protiv njegove kompanije u ovom nadmetanju.

- Mi ćemo biti najveći investitor u ovom poslu. Danas sedimo ovde zato što se borimo za naše akcionare, ali i za akcionare Warner Bros Discoveryja - rekao je Elison.

Foto: Shutterstock

Neki analitičari i stručnjaci iz industrije smatraju da je Paramount najbolji kandidat za kupovinu Warner Bros Discoveryja s obzirom na Elisonovo ogromno finansijsko zaleđe, iza njega stoji njegov otac, suosnivač Oraclea i drugi najbogatiji čovek na svetu, Leri Elison, koji ima bliske veze s Trampovom administracijom.

Bloomberg News je izvestio da se Tramp sredinom novembra sastao sa su-direktorom Netflixa, Tedem Sarandosom, i rekao mu da Warner Bros treba da proda onome ko ponudi najviše.

Kombinovana kompanija bi imala značajna preklapanja, a njen objedinjeni striming prihod bi opao osim ukoliko Netflix ne udvostruči cene ili ne vodi odvojene platforme, što analitičari Morningstara ne očekuju.

Nastojeći da ublaži antimonopolske strahove, Sarandos je rekao da bi sporazum doneo vrednost potrošačima, akcionarima i kreativcima, navodeći da je Netflix „veoma uveren“ u regulatorni proces.

Analitičari smatraju da bi Netflixova motivacija mogla da proistekne iz želje da obezbedi ekskluzivnu, dugoročnu kontrolu nad premium intelektualnom svojinom i smanji oslanjanje na eksterne studije dok se širi u gejming, uživo zabavu i šire potrošačke ekosisteme.

Pristup ogromnoj biblioteci WBD-ove intelektualne svojine pružio bi Netflixu trenutnu kredibilnost, veću publiku i snažan potencijal za merchandising u njegovim gejming ambicijama, oblasti u kojoj Netflix još gradi originalni sadržaj i prepoznatljivost brenda.