Slušaj vest

Holivud i tehnološki svet danas su potreseni vešću koja menja istoriju industrije zabave:Netfliks je zvanično potvrdio da kupuje kompaniju Vorner Bros. Diskaveri (Warner Bros. Discovery - WBD). Ovim potezom, striming gigant ne samo da eliminiše jednog od najvećih konkurenata, već pod svoj krov dovodi neke od najvrednijih filmskih i televizijskih franšiza u istoriji.

Ova monumentalna transakcija, kojom Netfliks preuzima filmske i TV studije Vornera, kao i servise HBO i HBO Maks, vrednovana je na vrtoglavih 82,7 milijardi dolara (ukupna vrednost preduzeća), dok je vrednost samog kapitala procenjena na 72 milijarde dolara.

Foto: Shutterstock

Šta Netfliks zapravo kupuje?

Ova akvizicija predstavlja spajanje Netfliksove tehnološke dominacije i globalnog dosega sa stogodišnjim nasleđem Vorner Brosa. U praksi, to znači da će se pod istim krovom naći Netfliksovi hitovi poput "Stranger Things", "Squid Game" i "La Casa de Papel" sa Vornerovim legendarnim naslovima.

Korisnici Netfliksa mogu da očekuju dolazak titana zabave u svoj katalog:

Filmski klasici i franšize: Hari Poter, Gospodar prstenova, DC Univerzum (Betmen, Supermen, Vonder Vuman), kao i klasici poput Čarobnjaka iz Oza, Kazablanke i Građanina Kejna.

HBO i TV hitovi: Kultne serije kao što su Igra prestola, Porodica Soprano, Prijatelji (Friends) i Štreberi (The Big Bang Theory).

Ted Sarandos, jedan od izvršnih direktora Netfliksa, izjavio je da je misija kompanije uvek bila da zabavi svet, a da će spajanjem Vornerove neverovatne biblioteke sa Netfliksovim naslovima to moći da rade još bolje.

Šta ovo znači za korisnike?

Za prosečnog gledaoca, ovo je verovatno kraj potrebe za plaćanjem više različitih striming servisa kako bi gledali omiljeni sadržaj. Netfliks najavljuje "optimizaciju planova" za potrošače, što verovatno znači nove pakete pretplate koji će objedinjavati sav ovaj sadržaj.Takođe, Netfliks je poslao važnu poruku ljubiteljima bioskopa: kompanija planira da zadrži i unapredi Vornerove operacije vezane za bioskopska prikazivanja filmova. To znači da Netfliks, koji je ranije bio fokusiran isključivo na striming, sada postaje i ključni igrač u bioskopskim salama.

Foto: Shutterstock

Detalji transakcije i sudbina CNN-a

Finansijska konstrukcija je složena: akcionari WBD-a dobiće 27,75 dolara po akciji (kombinacija gotovine i akcija Netfliksa). Međutim, važno je napomenuti šta Netfliks ne kupuje.

Pre nego što se ova transakcija zaključi, Vorner Bros. Diskaveri će izdvojiti svoju diviziju "Global Networks" u posebnu javnu kompaniju pod nazivom "Discovery Global". To znači da CNN, sportski kanali (TNT Sports, Eurosport), Diskaveri kanali i rijaliti programi neće biti deo Netfliksa, već nastavljaju samostalan život. Netfliks je "pokupio" krem "skriptovanog" sadržaja – filmove i serije.

Kada se spajanje očekuje?

Iako je dogovor postignut, proces neće biti brz. Prvo se mora završiti odvajanje "Discovery Global" divizije, što se očekuje u trećem kvartalu 2026. godine. Tek nakon toga, i uz neophodna odobrenja regulatornih tela koja će sigurno detaljno češljati ovaj monopolski potez, Netfliks će i zvanično preuzeti Vorner Bros.

Očekuje se da će ceo proces biti završen za 12 do 18 meseci nakon odvajanja Diskaverija, što nas verovatno vodi u kasnu 2026. ili 2027. godinu.Dejvid Zaslav, direktor WBD-a, poručio je da ovo spajanje osigurava da će ljudi širom sveta nastaviti da uživaju u najupečatljivijim pričama generacijama koje dolaze.