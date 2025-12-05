Slušaj vest

Najveća indijska avio-kompanija IndiGo otkazala je danas stotine letova širom zemlje zbog manjka pilota, izazvanog novim pravilima o radnom vremenu, prenosi BBC. Kompanija, koja drži oko 60% tržišta i dnevno obavlja više od 2.000 letova, nije uspela da se organizuje u skladu sa novim standardima za raspored posada.

Hiljade putnika ostalo je zaglavljeno tokom vrhunca turističke sezone, a svi letovi IndiGo-a iz Nju Delhija danas su otkazani. Iz kompanije poručuju da će se redovne operacije stabilizovati tek do 10. februara i najavljuju smanjenje broja letova od 8. decembra kako bi se smanjili poremećaji. Takođe su zatražili privremeno ublažavanje novih pravila, koja predviđaju duži odmor za pilote i manji broj noćnih smena.

Indijska vlada prati situaciju, a ministar civilnog vazduhoplovstva izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji je kompanija upravljala krizom. Regulator je saopštio da su problemi rezultat lošeg planiranja primene novih propisa i naložio IndiGo-u da hitno dostavi plan reorganizacije, od prijema i obuke posada do procene bezbednosnih rizika.

Prema lokalnim medijima, IndiGo je dobio privremeno izuzeće od dela novih pravila, uključujući ublažavanje ograničenja na kombinovanje slobodnih dana, kako bi se olakšalo stabilizovanje saobraćaja. Međutim, Unija pilota Indije kritikovala je ovu odluku, upozoravajući da takve olakšice narušavaju bezbednost putnika.

Nova pravila inače predviđaju više odmora za pilote i smanjuju broj noćnih sletanja na dva nedeljno, umesto šest koliko je bilo ranije.