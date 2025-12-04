Slušaj vest

Rafinerija u Pančevu zvanično prestala sa radom. Skoro dva meseca su prošla od stupanja na snagu američkih sankcija NIS-u koji je većinski u ruskom vlasništvu.Rafinerija u Pančevu prestaje da radi. Razgovor o ovoj temi otvaramo sa ekonomistom Aleksandrom Stevanovićem

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Nebojša Atanacković, Unija poslodavaca Srbije, kao i Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku.

Nebojša Atanacković Foto: Kurir Televizija

- Mi smo jedna od republika koja je dobila svoju rafineriju, imamo je i dalje samo ne radi. Treba da dođemo u red onih koji nemaju rafineriju, a imaju derivate. Treba da nađemo druge načine da dobijemo gotove derivate koje se prerađuju u rafinerijama što bližim nama, kako bi cena bila niža. Bili bi sigurni da ćemo imati naftu ne do kraja januara, već i dalje - kaže Atanacković.

Atanacković kaže da ne veruje da će doći do problema sa snabdevanjem jer postoji veliki broj snabdevača:

- NIS jeste snabdevao 80% ali sada će druge firme povećati svoje snabdevanje - kaže Atanacković.

"GRAĐANIMA SLEDI PAD STANDARDA, TO JE NEIZBEŽNO" Ekonomista objasnio šta će se dogoditi ukoliko Rusija zadrži svoj udeo u NIS-u Izvor: Kurir televizija

Stevanović navodi da situacija zavisi od hrabrosti državnog vrha Srbije, jer Srbija može biti van sankcija već sutra ukoliko se NIS pošalje u stečaj:

- Ovo nisu sankcije Srbiji već Rusiji, treba da se drugačije pozicioniramo. Naša je greška što nismo radili na dizerifikaciji načina snabdevanja. Imali smo tri godine i nismo to uradili. Mnogo odugovlačenja dovelo je do toga da razmatramo mnogo skuplje načine snabdevanja gorivom. Goriva će biti ali će cena biti viša, ili će se još više napraviti problem sa budžetom ukoliko država to preuzme na sebe - kaže Stevanović.

Kada je u pitanju inflacija , Stevanović kaže da bi došlo do privremenog rasta ukoliko Srbija ne odluči da se odrekne akciza zbog evidentnog goriva koje će biti skuplje ukoliko se neke stvari ne promene.

- Šteta će iz dana u dan biti sve veća, moramo brzo reagovati, a do sada nismo brzo reagovali. Ako naša Vlada ne uradi ono što treba, da uvede srpsku upravu u NIS, građanima sledi pad standarda, to je nemoguće izbeći. Neugodne odluke će se doneti, ali to jeste vođenje države, to čeka svaku vlast - kaže Stevanović.

Za Ruse je NIS sada vredniji nego ikada

Đurić kaže da je ovo političko a ne ekonomsko pitanje:

- Za nas je bitno ekonomski, ali nalazimo se između dve vatre. Amerikanci ne ćute, već nam se ne sviđa šta pričaju pa pokušavamo da se pravimo gluvi. Sankcije su bile aktivne od januara, ali smo mi dobijali licence do oktobra. Pitanje je zašto nije pokušano da se reši tada, verovatno jeste, ali Rusi žele da zadrže politički uticaj koji imaju kroz NIS - kaže Đurić.

Đurić dodaje da je ovo deo dugoročne politike, odnosno Rusi žele da zadrže prisustvo na ovim prostorima:

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

- Ukoliko NIS ostane ruski, nakon ukidanja sankcija oni će povratiti NIS. NIS sada ima i veći značaj za Ruse jer je poslednja evropska kompanija sa većinskim ruskim vlasništvom kada govorimo o energetici. Značaj je veći sada nego ranije. Mi treba mnogo više da se fokusiramo na srpski interes, jer imamo mehanizme da ga sprovedemo. Trenutno trpi Srbija, ne Rusija. Mi imamo naš interes i ugrožena nam je energetska bezbednost - kaže Đurić.

On dodaje da se ne treba brinuti o tome da li će se Srbija pri preuzimanju vlasništva nad NIS-om zameriti Rusiji.

- Mi imamo sekundarne sankcije, kada Rusija izađe za vlasničke strukture mi više nemamo problem. Imali smo 10 meseci da se dogovorimo, Rusi očigledno nisu bili za to. Mi smo još 2022. godine čuli da će se rusko učešće u energetici smanjivati. Mi smo naterani na radikalan potez - kaže Đurić.

Đurić kaže da mi moramo preuzeti kontrolu nad NIS-om jer već danima naš energetski sektor trpi, kao i svi drugi sektori u društvu.

