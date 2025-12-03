Slušaj vest

Prijave po novom Zakonu o upisu prava na nepokretnostima, koji se sprovodi pod sloganom "Konačno svoj na svome", startuju 8. decembra i biće otvorene 60 dana. Ovim propisom građanima Srbije se pruža mogućnost da svoje nelegalno izgrađene objekte upišu u katastar kroz znatno jednostavniji, brži i potpuno digitalizovan postupak, uz niže troškove nego ranije. Za podnošenje prijave potrebna su dva osnovna dokumenta, dokaz o sticanju (ugovor ili ostavinsko rešenje) i lična karta.

Advokat Nikola Premović za Biznis Kurir objašnjava da ovo nije klasična legalizacija, već način da objekti konačno uđu u pravni sistem, dok država istovremeno pooštrava kontrolu kako bi sprečila dalju bespravnu gradnju.

Šta se zapravo menja?

Premović ističe da se novi zakon ne može nazvati klasičnom legalizacijom, već mehanizmom koji ljudima omogućava da svoje objekte konačno uvedu u pravni sistem.

- Ovim zakonom imaoci i držaoci nepokretnosti koje do sada nisu bile evidentirane u katastru dobijaju mogućnost da postanu formalno-pravni vlasnici. Kada se objekat upiše, moći će da ga prodaju, založe ili stave u pravni promet, što do sada nije bilo moguće.

Time se veliki broj objekata prvi put uvodi u pravni sistem Srbije i otvara prostor za njihovo regularno korišćenje. Ipak, Premović naglašava da država ne preuzima odgovornost za tehničku ispravnost i stabilnost tih građevina.

- Ne radi se o klasičnom ozakonjenju, jer se država ograđuje od odgovornosti za solidnost objekata. Međutim, vlasnici će konačno biti formalno upisani, što je prvi i ključni korak.

Koje objekte je moguće upisati, a koje ne

Foto: Shutterstock

Premović zatim detaljno objašnjava koje nepokretnosti mogu biti evidentirane, a koje po zakonu nikako ne mogu. Najpre navodi grupu objekata koji se definitivno mogu upisati:

- Upis će biti moguć za objekte građene bez dozvole, za objekte sa dozvolom kojoj je istekao rok, kao i za one za koje investitor nikada nije pribavio upotrebnu dozvolu. Takođe, biće obuhvaćeni i objekti u ranijem postupku ozakonjenja i oni građeni u vreme kada dozvola zakonski nije bila potrebna.

Međutim, ključni uslov je jedan:

- Neophodno je da su objekti vidljivi na satelitskom snimku Agencije za prostorno planiranje i urbanizam.

Postoje i objekti koji će se moći upisati samo uslovno, na primer u drugoj zoni zaštite prirodnih dobara, zaštitnim pojasevima ili zonama infrastrukture, kao i pojedini objekti u javnoj svojini koji nisu privedeni nameni.

Postoje i kategorije koje nikada neće moći da se upišu:

- Objekti u prvoj zoni zaštite prirodnog dobra, zatim objekti u javnoj svojini koji su privedeni nameni, kao i oni u zoni zaštite kulturnog dobra. Tu nema izuzetaka.

Kako funkcioniše digitalna prijava

Jedna od najvećih promena je potpuna digitalizacija procesa. Premović objašnjava da se novi zakon oslanja na već postojeće modele elektronske administracije.

- Elektronska forma prijave je obavezna. Kao što se danas podnose elektronske prijave Poreskoj upravi ili APR-u, tako će se sada podnositi i prijave za upis nepokretnosti.

Uz urednu elektronsku prijavu obavezno se prilaže dokaz o sticanju i elaborat izvedenih radova, odnosno skica objekta koju zakon propisuje kao obavezan dokument.

Građanima je potreban standardan nalog na e-Upravi i kvalifikovani elektronski potpis.

Ko sme da pruža pravnu pomoć građanima

čekanje u redu Foto: Shutterstock, Ilustracija

Premović naglašava da je pružanje pravne pomoći u ovom postupku strogo zakonski uređeno.

- Pravnu pomoć po zakonu mogu pružati advokati, jedinice lokalne samouprave i Agencija za prostorno planiranje i urbanizam. Svako drugo lice koje nudi takvu pomoć čini to nezakonito.

Naglašava i granice zakonitosti:

- Svako drugo lice koje nije kvalifikovano ili ne ispunjava formalno-pravne uslove za pružanje pravne pomoći nezakonito pruža uslugu.

Opštine imaju ustavnu obavezu da pomognu građanima koji nemaju mogućnost da angažuju advokata, odnosno da građanima obezbede besplatnu pravnu pomoć kroz svoje službe.

- Dužni su da prime stranku, pomognu oko popunjavanja zahteva, objasne korake i pruže pravno-tehničku podršku, besplatno - objašnjava Premović.

Obavezna i preporučena dokumentacija

Osim dva osnovna dokumenta, postoji i jedan koji je zakonom izričito propisan:

- Neophodna je izjava imaoca nepokretnosti pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je jedini vlasnik i da ne postoji treće lice koje bi moglo da potražuje pravo.

Premović preporučuje i dostavljanje dodatnih dokaza. Na primer, ako je porez na imovinu uredno prijavljen ili ako postoje računi komunalnih službi.

Advokat kaže da pravilo "ko prvi podnese zahtev, brže ga rešava" važi i ovde.

- Što se pre podnese elektronska prijava, pre će biti rešena. Ako treba nešto dopuniti, lakše je i brže rešivo na vreme nego pred istek roka.

Šta se dešava sa starim predmetima

Foto: Zorana Jevtic/Kurir

Postupci započeti po ranijim zakonima neće se automatski preuzimati.

- Za sve stare predmete moraće da se podnosu nove elektronske prijave. Ti objekti ulaze u grupu dozvoljenih, ali procedura počinje ispočetka.

Upisom u katastar, građani prvi put dobijaju potpunu pravnu sigurnost, što je prema rečima Premovića i najveća vrednost novog zakona.

- Najvažnije je to što objekat postaje deo pravnog prometa. Vlasnik može da ga proda, pokloni, založi, uzme kredit uz hipoteku. Banke do sada nisu mogle da prihvate nelegalizovane objekte kao obezbeđenje.

Dakle, novi zakon otvara vrata funkcionalnom korišćenju imovine koja je do sada postojala samo "na terenu", ali ne i "na papiru".

Koliko sve košta

Premović objašnjava da su cene određene zonom, lokacijom i vrednošću objekta.

- Minimalna naknada je 100 evra, a maksimalna oko 1.500 evra. Razumljivo je da cena ne može biti ista za objekat u Borči i na Dorćolu, pa postoji jasna zonalna skala.

Na troškove utiču i cene geodetskih usluga i advokatskih tarifa, koje se takođe određuju prema vrednosti i lokaciji nepokretnosti. Najviše se plaća u centralnim gradskim opštinama, dok delovi poput Kaluđerice, Ledina, Ovče ili Borče mogu proći sa minimalnom naknadom.

- Recimo, za objekte u Kaluđerici, Ledinama, Ovči ili Borči moguće je da sve bude završeno za oko 100 evra. U centralnim delovima Beograda iznos je veći - kaže Premović.

Premović ocenjuje da novi zakon predstavlja prvi i suštinski najvažniji korak ka pravnoj sigurnosti imovine u Srbiji. Iako postupak nije u potpunosti klasična legalizacija, omogućava građanima da se najzad formalno upišu kao vlasnici, da njihov objekat uđe u pravni promet i dobije punu tržišnu vrednost.