U Narodnoj banci Srbije za Kurir ističu da su sve banke spustile kamatne stope na kredite građanima u skladu sa odlukom o privremenom ograničenju kamatnih stopa kod ugovora o kreditu zaključenih s fizičkim licima, pri čemu su kamatne stope za pojedine kategorije kredita, kao na primer za gotovinske, već bile ispod ograničenja i u momentu stupanja na snagu navedene odluke.

- Tako je, na primer, ograničenje kamatnih stopa na ostale kredite (uključujući i gotovinske) u januaru iznosilo 14,07%, dok su se kamatne stope na postojeće poslove, na koje se i primenjuje ograničenje, kretale u rasponu od 8,4% do 12,9%. U međuvremenu je stupio na snagu izmenjen Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, gde se sistemski i rešilo ovo pitanje. Ističemo da se zakonom uvodi gornja granica kamatne stope i za ostale kreditne proizvode za fizička lica (pored stambenih kredita), i to za: gotovinske krediti, potrošačke i druge krediti, kreditne kartice i prekoračenja po tekućim računima - objašnjavaju u NBS.