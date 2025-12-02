Beograđanku pozvali iz banke zbog dozvoljenog minusa: Iznenadila se kada je videla koliko su joj snizili kamatu
Poslovne banke u Srbiji počele su da spuštaju kamate na dozvoljeni minus u skladu sa odlukom NBS o privremenom ograničenju kamatnih stopa, pa će građani konačno moći da računaju na znatne uštede.
Kako Kurir saznaje, banke pozivaju svoje klijente, fizička lica, da potpišu nove ugovore o dozvoljenom minusu s mnogo nižim kamatama na ovu vrstu bankarske usluge. Pojedine banke spustile su kamatu na ovu svoju uslugu i do 15,5 procenata u odnosu na dosadašnje, što znači da će klijenti na sumi od 100.000 dinara dozvoljenog minusa moći da uštede i po 15.500 dinara.
- Zvali su me pre nekoliko dana iz banke da dođem da potpišem novi ugovor o dozvoljenom prekoračenju na računu. Moram reći da sam bila baš prijatno iznenađena kada sam videla da će mi kamata na dozvoljeni minus, umesto 19,75 odsto, sada biti 15,69 procenata. To je za 4,06 odsto niža kamata. Na 100.000 dinara dosad su mi na dozvoljeni minus uzimali 19.750 dinara, a ubuduće će to biti 15.690 dinara. Razlika od 4.000 dinara je velika ušteda - kaže T. R. iz Beograda.
- produženje roka otplate
- promena vrste ugovora
- odloženo plaćanje
- smanjenje kamatne stope
- neotplaćivanje kredita u određenom periodu
- promena valute u kojoj je izražena obaveza
- delimična otplata duga
- delimičan oprost i konsolidacija duga
- proglašenje zastoja u otplati kredita
Odluka iz 2024.
Podsetimo, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na vanrednoj sednici održanoj 20. decembra 2024. godine usvojio odluku o privremenom ograničenju kamatnih stopa kod ugovora o kreditu zaključenih s fizičkim licima. Ova odluka primenjuje se od 1. januara ove godine.
U NBS su potvrdili da su po stupanju na snagu odluke o privremenom ograničenju kamatnih stopa kod ugovora o kreditu zaključenih s fizičkim licima sve banke znatno spustile kamatne stope na sve kredite, pa i na dozvoljeni minus, neke čak i za 15,5 procenata.
- Po stupanju na snagu navedenih propisa sve banke su znatno spustile svoje kamatne stope, pa je tako u odnosu na decembar 2024. kamatna stopa na dozvoljena prekoračenja po tekućim računima građana snižena za preko 11 procentnih poena, pri čemu su neke banke snizile kamatnu stopu i za 15,5 procentnih poena. S tim u vezi, prosečna kamatna stopa na prekoračenja po tekućim računima bila je 27,9% u decembru 2024. godine, a u septembru 2025. godine smanjena je na 17,5%, dok je kamatna stopa na kreditne kartice smanjena sa 22,3% (decembar 2024. godine) na 15% (septembar 2025. godine) - objašnjavaju u NBS.
U Narodnoj banci Srbije za Kurir ističu da su sve banke spustile kamatne stope na kredite građanima u skladu sa odlukom o privremenom ograničenju kamatnih stopa kod ugovora o kreditu zaključenih s fizičkim licima, pri čemu su kamatne stope za pojedine kategorije kredita, kao na primer za gotovinske, već bile ispod ograničenja i u momentu stupanja na snagu navedene odluke.
- Tako je, na primer, ograničenje kamatnih stopa na ostale kredite (uključujući i gotovinske) u januaru iznosilo 14,07%, dok su se kamatne stope na postojeće poslove, na koje se i primenjuje ograničenje, kretale u rasponu od 8,4% do 12,9%. U međuvremenu je stupio na snagu izmenjen Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, gde se sistemski i rešilo ovo pitanje. Ističemo da se zakonom uvodi gornja granica kamatne stope i za ostale kreditne proizvode za fizička lica (pored stambenih kredita), i to za: gotovinske krediti, potrošačke i druge krediti, kreditne kartice i prekoračenja po tekućim računima - objašnjavaju u NBS.
U interesu banaka
Zašto su banke posle 10 meseci od stupanja na snagu Odluke NBS počele da spuštaju kamate na dozvoljeni minus, pitanje je na koje bankarski stručnjak Vladimir Vasić ima spreman odgovor.
- Mislim da Narodna banka mora mnogo glasnije da govori o odlukama koje je donela i pravima građana. U interesu poslovnih banaka nije da snize kamatu pre nego što ih neko ne natera. Suština je da građani znaju da imaju to pravo. Ovde je u pitanju kreditna kartica, ali svi koji imaju platu i penziju ispod 100.000 dinara treba da idu u banku i da traže olašice koje je NBS propisala, a koje su počele da važe od 15. oktobra. U jednoj banci je kamata šest, a kod drugih 7,5 odsto. Cena gotovinskih kredita je iznad 10,75 odsto, što znači da na milion dinara za pet godina ušteda može da bude između 75.000 i 80.000. dinara - ističe Vasić.