Prva međunarodna konferencija Inkluzivna Srbija otvorena u Ekspo 2027 Plejgraundu: Srbija gradi Ekspo koji je mesto za svakoga
Ekspo 2027 biće prva međunarodna izložba u Srbiji koja se od temelja gradi kao pristupačan i inkluzivan globalni događaj, mesto na kojem će svaki posetilac, bez obzira na svoje potrebe, moći ravnopravno da učestvuje, kreće se i doživi program, rekao je danas Danilo Jerinić, direktor Expo 2027 d.o.o. Beograd na prvoj međunarodnoj konferenciji „Inkluzivna Srbija: Izazovi i perspektive“, održanoj u Ekspo Plejgraundu (Hala 5 Beogradskog sajma).
Kao domaćin prostora, Jerinić je poručio da će vrednosti inkluzije biti jedna od najjasnijih poruka koje će Srbija poslati svetu 2027. godine. „Ekspo gradimo tako da bude dostupan svima, ne zato što to propisuju procedure, već zato što je to naša moralna obaveza prema svakom posetiocu i prema našem društvu“, istakao je Jerinić, dodavši da Ekspo 2027 nije samo infrastrukturni i razvojni poduhvat, već nacionalna prilika da Srbija pokaže da gradi društvo koje vrednuje različitosti i jednake šanse.
„Inkluzija nije prateća tema velike izložbe, ona je njen temelj i vrednost koju Srbija želi da podeli sa milionima posetilaca iz celog sveta“, zaključio je Jerinić.
Učenici konferencije, odrasli i deca iz inkluzivnih odeljenja i radionica oživeli su Ekspo Plejgraund kao učionicu budućnosti, pokazujući kako izgleda zajednica u kojoj svako
ima svoje mesto. Ovakvi primeri najjasnije oslikavaju Srbiju koju će svet videti na Ekspu 2027, gde će deca i mladi imati jedan od najsnažnijih glasova.