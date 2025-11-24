Slušaj vest

Agencija, počevši od 22. novembra 2025, počinje da vodi jedinstvenu, centralnu, javnu, elektronsku bazu podataka o kancelarijama komesara sekcije, privremenim pravnim entitetima zvaničnih učesnika izložbe Ekspo 2027, koji imaju svojstvo domaćih pravnih lica u Srbiji i osnivaju se sa isključivim radi učešća na toj međunarodnoj izložbi.

Registar kancelarija komesara sekcije uspostavljen je na osnovu člana 10 Ugovora između Srbije i Međunarodnog biroa za izložbe o privilegijama i pogodnostima neophodnim za učešće na izložbi Ekspo 2027.

Zvanični učesnik je država ili međuvladina organizacija koja je primila i prihvatila zvanični poziv Srbije za učešće na Ekspo 2027, a u Registar kancelarija komesara sekcije biće upisivani podaci o kancelariji, promene registrovanih podataka, kao i brisanje podataka o kancelariji iz Registra i ti podaci biće javno dostupni putem pretraživača na internet stranici Agencije.

Taj registar omogućuje kancelarijama poslovanje u Srbiji koje podrazumeva izvođenje svih potrebnih radnji i postupaka radi učestvovanja na Ekspo 2027, kao i učestvovanje na izložbi, dodaje se u saopštenju.