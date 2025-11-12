Slušaj vest

Kako je saopštilo Ministarstvo, Jagoda Lazarević će kao komesar zvanično predstavljati Srbiju u odnosima sa Međunarodnim biroom za izložbe (BIE) i svim učesnicima izložbe, kao i biti prva tačka kontakta za međunarodne partnere.

Imenovanjem ministarke na ovu funkciju, stvaraju se uslovi za koordinisano sprovođenje međunarodnih obaveza i dalji napredak u pripremama za izložbu koja će, kako se navodi, pozicionirati Srbiju kao regionalni centar inovacija, kulture i saradnje.

Funkcija komesara Ekspa, jedna je od najvažnijih u organizaciji svetskih izložbi, i precizno je definisana pravilima Međunarodnog biroa za izložbe.

Pod temom "Igraj za čovečanstvo: Sport i muzika za sve“, Ekspo 2027 Beograd okupiće države, međunarodne organizacije, kompanije i stručnjake iz različitih oblasti, koji će predstaviti najnovije inovacije, tehnologije i kulturne sadržaje.