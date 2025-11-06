Slušaj vest

Кraljevina Lesoto, država smeštena na jugu Afrike, još jedna je od 127 zemalja koje su potvrdile učešće na Ekspu 2027 u Beogradu i koje će predstaviti svoje viđenje glavne teme "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“ od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Veze između Lesota i Srbije (nekadašnje Jugoslavije) datiraju još iz perioda pre zvaničnog sticanja nezavisnosti 1966. godine, dok su diplomatski odnosi formalno uspostavljeni 1972. godine. Od 2018. godine politički dijalog i saradnja između dve zemlje značajno su produbljeni, čime je postavljen temelj za 2027. godinu, kada će se održati Ekspo 2027 i obeležiti 55 godina diplomatskih odnosa između Srbije i Lesota.

- Izuzetno nam je drago što će u Beogradu uskoro ceo svet moći da se upozna sa bogatim kulturnim nasleđem Lesota i što će ova zemlja očaravajuće planinske prirode sa juga Afrike biti deo naše igre za čovečanstvo. Radujemo se njihovom dolasku u Srbiju i pozivamo druge zemlje Afrike da potvrde učešće na jednom od najvećih svetskih događaja 2027. godine - izjavio je direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Lesoto, jedina nezavisna država na svetu koja se u potpunosti nalazi na nadmorskoj visini iznad 1.000 metara, s ponosom nosi nadimak "Кraljevstvo na nebu" zbog svojih zadivljujućih planinskih predela. Njagov kulturni duh oživljava kroz živopisnu muziku, očaravajuće plesove i vekovne tradicije koje se prenose s generacije na generaciju.

Među najpoznatije tradicionalne plesove Lesota ubrajaju se mokhibo, drevni ples na kolenima koji izvode žene naroda Basoto tokom društvenih okupljanja i nacionalnih proslava, famo, živopisni muzički i plesni performans koji kombinuje vokale sa

harmonikom, koncertinom i moropom (bubnjem), i mohobelo, dinamični „ratni ples“ koji izvode muškarci koračajući, klizeći i udarajući nogama, zamahujući ukrašenim štapovima uz zviždanje.

Bogato muzičko nasleđe Lesota ogleda se u njegovim tradicionalnim instrumentima, od kojih svaki ima jedinstvenu kulturnu ulogu: lesiba, žičani instrument koji su pastiri nekada koristili za komunikaciju i smirivanje stoke, mamokhorong, jednožičana violina prepoznatljivog zvuka, thomo, koji obično sviraju žene i devojke tokom zajedničkih okupljanja, moropa, tradicionalni bubanj napravljen od drvenog okvira i životinjske kože, i lekolulo, duvački instrument od trske koji često sviraju pastiri.

Tradicionalne igre takođe imaju živopisnu ulogu u kulturi naroda Basoto. Morabaraba, igra slična dami, veoma je popularna, dok se liketo, igra u kojoj se koristi pet do deset malih kamenčića, uglavnom igra među devojčicama.

Planinski teren Lesota nudi idealne uslove za aktivnosti na otvorenom kao što su planinsko trčanje, pešačenje i jahanje. Tokom zime, sneg koji prekriva planine pruža retku priliku za skijanje, čineći Lesoto jednim od retkih mesta u Africi gde je ovaj sport moguć.

Lesoto je prvi put učestvovao na međunarodnim izložbama na Ekspu 1993. godine u Tedžonu (Južna Кoreja). Zemlja je zvanično postala članica Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) 2011. godine, a nedavno je učestvovala i na svetskoj izložbi u Osaki.

Ekspo 2027 Beograd, prva međunarodna izložba na Zapadnom Balkanu, trajaće 93 dana i očekuje se da će privući više od četiri miliona posetilaca iz celog sveta.