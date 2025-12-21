Slušaj vest

Najstarija privatna regionalna televizija u Nemačkoj, Rhein-Neckar-Fernsehen, nakon gotovo 40 godina prestaje sa emitovanjem. Prema navodima, finansijski problemi doveli su do konačnog gašenja programa.

Nakon gotovo četiri decenije, Rhein-Neckar-Fernsehen je nekoliko dana pre Božića objavio da prekida emitovanje. Povod je smrt glavnog direktora i suvlasnika, Jokima Šulca. Gašenje programa pogađa ukupno 21 zaposlenog.

Najstariji regionalni TV kanal u Nemačkoj bankrotirao

Prema podacima same televizije, RNF je od 1. decembra bio u privremenom stečajnom postupku. Šulc je preminuo 6. novembra u 68. godini života. Nedugo pre smrti postao je jedini vlasnik stanice. Prema izjavi radničkog veća, nakon njegove smrti nije postojao funkcionalan sistem zamene ili upravljanja. Brzo imenovanje nove uprave nije bilo moguće, pa su zaposleni morali podneti zahtev za stečaj.

Samo nekoliko dana pre konačne odluke, RNF je u svojoj informativnoj emisiji izveštavao o teškoj finansijskoj situaciji. Privremeni stečajni upravnik, Tobias Val, tada je izjavio: "Praktično nema dostupnog novca." Istovremeno je spomenuo da postoji potencijalni investitor koji je "ozbiljno i kredibilno" pokazao interes. No, ta nada se do sada nije ostvarila.

Istovremeno se i kod javnih medijskih servisa dešava mnogo toga: u okviru reforme ukida se više popularnih TV i radio programa.

Televizijska legenda se oprostila u poslednjoj emisiji

U poslednjem večernjem programu, 19. decembra 2025, voditelj Volfgang Grunvald oprostio se od gledalaca.

"Dragi gledoci, ovo je poslednja emisija RNF Life", rekao je. Počeli su 1. aprila 1986, a sada je "došao kraj".

RNF se i ranije više puta suočavao sa neizvesnom budućnošću. Nakon smrti jednog ranijeg vlasnika 2021. godine, prema pisanju portala "dwdl", stanica je već tada jednom bila u stečaju.