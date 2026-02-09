Slušaj vest

Imati parcelu uz Dunav može zvučati kao potencijalna investicija, ali šta učiniti kada je njiva površine jednog hektara, zemlja pete klase i udaljena od reke nasipom, pa nema direktan pogled na vodu? Takva pitanja aktuelna su među poljoprivrednicima, investitorima, ali i pojedincima koji traže pasivne načine da zemljište počne da zarađuje. Jedna Reddit diskusija pokrenula je upravo ovakvu temu, gde korisnici razmenjuju savete kako najbolje iskoristiti ovakvu parcelu.

Parcela o kojoj se raspravlja na Redditu površine je 1 hektar i zemlje pete klase, što ograničava izbor kultura koje se mogu uspešno gajiti. Autor objave navodi i da se zemljište nalazi na 150 metara od Dunava, ali nasip između njive i reke sprečava direktan pogled i pristup vodi. Kanal za navodnjavanje u blizini, što omogućava dostupnost vode za navodnjavanje.

Pasivno ili minimalno angažovano rešenje

Ovi faktori jasno ukazuju da klasična poljoprivreda ili intenzivna proizvodnja možda nisu najisplativije opcije, ali postoje različiti pristupi kojima se parcela može učiniti profitabilnom.

Za one koji žele minimalan angažman, korisnici na Redditu nude nekoliko praktičnih rešenja:

Arenda njive - "Ako ćeš pasivno, najpasivnije, daj u arendu", navodi jedan korisnik. To omogućava prihod bez fizičkog rada i investicija u parcelu.

Prodaja njive i štednja - jednostavan način da se kapital oslobodi, dok novac generiše kamatu ili se reinvestira.

Izdavanje meštanima - dugoročni pasivni prihod kroz zakup, bez aktivnog bavljenja poljoprivredom.

Ove opcije su posebno pogodne za vlasnike koji nemaju vremena, znanja ili resursa za aktivnu poljoprivredu ili investicione projekte.

Za vlasnike koji žele da aktivno upravljaju zemljištem, Reddit diskusija nudi sledeće ideje:

Poljoprivredna obrada - čak i zemlja niže klase može da se iskoristi, ali zahteva dodatni rad i ulaganje.

Sadnja dugoročnih stabala - "Neko dugoročno drvo... seče se posle 15 godina i zaradi se lepo, a održavanje je minimalno", navodi jedan korisnik.

Ribnjak - ako je voda blizu, parcelu je moguće prenameniti u ribnjak, što može doneti prihod od uzgoja ribe ili turističke ponude.

Gradnja vikendice ili kampa - jedan od komentatora predlaže:

- Napravi lepu vikendicu sa roštiljem, terasom, više soba pa iznajmljuj za proslave. Tim krajem često putuju kamperi, druga opcija je kamp za kampere.

Ovo može biti profitabilno, posebno sezonski, uz relativno niska početna ulaganja.

Specijalizovane sadnje

U diskusiji se pojavila ideja o sadnji paulovnije, drveta koje brzo raste i koristi se za drvenu masu:

- Možeš da posadiš paulovniju. To je drvo za potpalu. Brzo raste i verujem da može lepo da se zaradi, a vode za zalivanje imaš - napisao je jedan korisnik.

Međutim, postoji i upozorenje:

- Nema poente saditi na lošem kvalitetu zemlje, paulovnija je korov i prevara. Uopšte ne može da se zaradi na njoj, lošeg je kvaliteta drvo.i

Njiva pored Dunava nudi potencijal, ali izbor pravog puta zavisi od ciljeva vlasnika. Ključno je razmotriti sve faktore, kvalitet zemljišta, udaljenost i dostupnost vode, lokalne propise i lične resurse. Fleksibilnost i strateško planiranje omogućavaju da parcela, čak i niže klase, postane profitabilna i dugoročno održiva.