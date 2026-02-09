Slušaj vest

Kolašin – Ski sezona širom regiona je u punom jeku, a zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima i solidnim količinama snega, odlična posećenost ove godine beleži se na ski centru Kolašin 1450, gde je za samo mesec dana prodato oko 14.000 ski passova. Gosti najčešće stižu sa prostora bivše Jugoslavije, ali i iz Albanije, Turske, Rusije, Ukrajine, pa čak i iz Južnoafričke republike.

- Cena dnevnog ski-passa za odrasle iznosi 15, a za decu 12 eura. I ove godine smo ponovili akciju besplatnog skijanja na našem ski centru za sve građane opština Kolašin, Berane, Andrijevica i Petnjica. Od ponedeljka do četvrtka građani tih opština imaju pravo na besplatno skijanje kod nas. Raduje nas dobra posećenost, ali i činjenica da se broj turista iz zapadne Evrope povećava iz godine u godinu, rekla je za RINU Dragana Bećirović, PR i marketing savetnica ski centra Kolašin 1450.

Na ski-centru Kolašin 1450 ima oko 30 kilometara staza, koje su utabane i dobro pripremljene kako za skijaše početnike tako i za one iskusne. Ovaj ski-centar opremljen je i malim sistemom za veštačko osnežavanje, što dodatno povećava broj kijaških dana.

- Infrastrukturu ski centra Kolašin 1450 čine dvosed, šestosed, ski liftovi. Skijašnica je dostupna za iznajmljivanje opreme. Raspolažemo sa nekih 450 ski setova potpuno nove opreme. Na skijalištu imamo u restoran, tako da je ovde baš sve na najbolji način prilagođeno ljudima koji žele da uživaju u zimskim sportovima, dodala je Bećirović.

Da Kolašin postaje sve popularnija turistička destinacija ne samo tokom zime, već i tokom čitave godine, pokazuje i konstantno proširenje smeštajnih kapaciteta od kojih je veći broj objekata izgrađen ili se tek gradi u neposrednoj blizini samog skijališta.