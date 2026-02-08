Slušaj vest

Beograđanka Nađa Z.(27) provela je jedan dan u planinskom mestu koje se nalazi u istočnoj Švajcarskoj, tačnije u kantonu Sent Galen, na prostoru između jezera Valenze i doline reke Seez. “Flumserberg” pripadaju “predalpima”. Odatle mogu i da se vide poznata brda, koja se zovu „Šurfirsen“. Ovo skijalište je mesto koje ima 65 kilometara ski-staza, 17 modernih žičara i 3 “fun parka”. Manje je mesto, ali početnik i “profi skijaš” mogu da nađu ski-staze koje odgovaraju.

Nađa otkriva da se dvoumila da li da uopšte ode na jedan dan, ali je ipak rešila da to bude lepa jednodnevna uspomena na snegu.

- Meni je od Ciriha trebalo oko 1.5h vozom i busom, sa jednim presedanjem a kolima se stiže za malo više od jednog sata. Tako da je dobro dostupno mesto.

Krenula je oko sedam ujutro i stigla oko 10 sati, iskoristivši tako vreme za skijanje od 9 do 16 sati.

- I to je bio predivan pretposlednji zimski dan u 2025. proveden na skijalištu - kaže Nađa.

Napominje da je bilo sunčano, ali hladno sa dnevnom temperaturom od minus 4 do minus 8. Toplo oblačenje je bilo obavezno. U večernjim satima temperatura je padala na minus 10 do minus 12 stepeni.

- Što se snega tiče bilo je prirodnog snega, ali su aktivirane i “kanone” koje prave sneg. Bilo je dosta mesta bez snežnog pokrivača, jer su u decembru pale male količine snega - ističe.

Na pitanje o cenama i koliko je koštao boravak u ovom zimskom turističkom mestu odgovara da je kartu do mesta Flumserberg platila je 76 evra, a opremu je imala svoju, nije morala da iznajmljuje. Noćenje u proseku košta 109 evra. Kafa je oko 6 evra, piće je oko 5, ručak između 21 i 32 evra. Skuplje je, napominje ona, jer je u pitanju zimski turistički centar.