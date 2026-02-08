Slušaj vest

U Srbiji će od 15. februara biti primenjeni novi iznosi akciza, koji su usklađeni sa godišnjim promenama potrošačkih cena u 2025. godini. Prema tome, nova akciza na bezolovni benzin iznosit će 72 dinara po litru, dok će za olovni benzin biti 76,55 dinara po litru.

Kao što je objavljeno u Službenom glasniku, nova akciza na jaka alkoholna pića od 15. februara biće 57.570,84 dinara, dok će na niskoalkoholna pića iznositi 28,81 dinar po litru. Za pivo i niskoalkoholna pića koja sadrže 5 ili više procenata alkohola, akciza će biti 32,91 dinar po litru.

Akciza na kafu biće u opsegu od 115,75 do 434,08 dinara po kilogramu, dok će za cigare i cigarelos biti 30,48 dinara po komadu.

Za prirodni gas koji se koristi za pogon motornih vozila, nova akciza iznosit će 1.264,61 dinar po megavat-času (din/MWh), dok će za grejanje biti 72,96 dinara po megavat-času.

Novi iznos akcize za tečni naftni gas (TNG) biće 56,23 dinara po kilogramu, dok će za biogoriva i biotečnosti biti 66,99 dinara po litru.

Za kerosine, akciza će iznositi 86,31 dinara po kilogramu, dok će za gasna ulja biti 74,04 dinara po litru.