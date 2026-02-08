Slušaj vest

Izveštaj o stanju prirode u Srbiji za period od 2021. do 2023. godine, koji je usvojen na poslednjoj sednici Vlade, potvrdio je napredak u unapređenju stanja zaštićenih područja, povećanju površina pod zaštitom i očuvanju biološke, geološke i predeone raznovrsnosti. Ministar­ka zaštite životne sredine Sara Pavkov naglasila je da izveštaj predstavlja važnu osnovu za dalje kreiranje nacionalnih politika u ovoj oblasti.

- U dokumentu je prepoznato da je Srbija jedan od ključnih centara biološke raznovrsnosti u Evropi i da su u ovom periodu pokrenuti važni koraci ka uvođenju ekonomskog vrednovanja biodiverziteta. U periodu od tri godine ostvaren je konkretan napredak u povećanju broja zaštićenih područja i unapređenju zaštite vrsta i njihovih staništa. Kroz povećanje površina pod zaštitom, unapredili smo i mere zaštite strogo zaštićenih vrsta i njihovih staništa, ali i unapređenje upravljanja zaštićenim područjima. Ovaj dokument daje sveobuhvatan prikaz stanja prirode i ključnih faktora koji utiču na prirodne vrednosti, a naš cilj je da posluži kao osnov za utvrđivanje dalje strategije i nacionalne politike za efikasniju primenu evropskih standarda u ovoj oblasti - rekla je Pavkov.

Ministarka je istakla da je posebno važno integrisanje zaštite prirode u sve relevantne sektorske politike.

- Integracija principa zaštite biodiverziteta u druge oblasti, odnosno u poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, energetiku, saobraćaj, građevinarstvo i turizam, uz podizanje svesti građana i privrede, ključni su koraci ka održivom razvoju i očuvanju prirodnih resursa. U Izveštaju je posebno naglašeno strateško opredeljenje Srbije za sprovođenje mera energetske efikasnosti, kao jednog od osnovnih preduslova uspešne energetske tranzicije, smanjenja potrošnje energije i jačanja konkurentnosti domaće privrede. Ovi koraci predstavljaju temelj održivog razvoja i dugoročnog očuvanja prirodnih resursa Srbije - rekla je Pavkov.