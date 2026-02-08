Slušaj vest

"Legalizovana, uknjižena, 8 soba, dva kupatila, kuhinja, klima, gas, garaža, podrum, letnja kujna, pomoćni objekti, štale, plac, šuma...",  upravo je tako opisana kuća koja je pobudila veliku pažnju u jednoj od popularnih Fejsbuk grupa u kojima se sreću ljudi koji bez posrednika hoće da kupe ili prodaju svoju nekretninu.

Kuća od skoro 300 kvadrata za 89.000 evra Foto: Facebook Printscreen/Prodaja kuća i placeva na selu

Ovog puta to je velika porodična kuća od čak 290 kvadrata koja se prodaje za 89.000 evra, a nalazi se blizu svega - u trouglu između Beograda, Topole i Kragujevca.

Foto: Facebook Printscreen/Prodaja kuća i placeva na selu

Uz brojne fotografije kuće spolja i unutra, prodavac je zainteresovanima naglasio da je kuća legalizovana i uknjižena kao i da pored placa s velikim dvorištem u cenu ulazi i skoro 14 ari šume! Dvorište je ograđeno, a to je danas i te kako veliki izdatak. 

On je na Fejsbuku kuću opisao ovako: 

Foto: Facebook Printscreen/Prodaja kuća i placeva na selu
"2 kupatila

Kuhinja
Legalizovana i uknjižena
Prizemlje i prvi sprat klimatizovan
Priključak za gas
Pomoćni objekat 180 m2
Garaža, podrum, letnja kuhinja
Prostorije za uzgoj životinja
Plac 30 ari i šuma 13.98 ari
Kuća se nalazi u Cerovcu kod Smederevske Palanke
65 km od Beograda
25 km od Topole
45 km od Kragujevca
Cena 89.000 evra

Moguća kupovina i preko banke", poručuje prodavac koji je na Fejsbuku podelio i pregršt fotografija kako kuća izgleda i spolja i unutra...

Kurir.rs/Facebook Prodaja kuća i placeva na selu 

