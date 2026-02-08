Slušaj vest

"Legalizovana, uknjižena, 8 soba, dva kupatila, kuhinja, klima, gas, garaža, podrum, letnja kujna, pomoćni objekti, štale, plac, šuma...", upravo je tako opisana kuća koja je pobudila veliku pažnju u jednoj od popularnih Fejsbuk grupa u kojima se sreću ljudi koji bez posrednika hoće da kupe ili prodaju svoju nekretninu.

Kuća od skoro 300 kvadrata za 89.000 evra Foto: Facebook Printscreen/Prodaja kuća i placeva na selu

Ovog puta to je velika porodična kuća od čak 290 kvadrata koja se prodaje za 89.000 evra, a nalazi se blizu svega - u trouglu između Beograda, Topole i Kragujevca.

Foto: Facebook Printscreen/Prodaja kuća i placeva na selu

Uz brojne fotografije kuće spolja i unutra, prodavac je zainteresovanima naglasio da je kuća legalizovana i uknjižena kao i da pored placa s velikim dvorištem u cenu ulazi i skoro 14 ari šume! Dvorište je ograđeno, a to je danas i te kako veliki izdatak.

On je na Fejsbuku kuću opisao ovako:

Foto: Facebook Printscreen/Prodaja kuća i placeva na selu

"2 kupatila

Kuhinja

Legalizovana i uknjižena

Prizemlje i prvi sprat klimatizovan

Priključak za gas

Pomoćni objekat 180 m2

Garaža, podrum, letnja kuhinja

Prostorije za uzgoj životinja

Plac 30 ari i šuma 13.98 ari

Kuća se nalazi u Cerovcu kod Smederevske Palanke

65 km od Beograda

25 km od Topole

45 km od Kragujevca

Cena 89.000 evra