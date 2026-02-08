8 SOBA, KLIMA, GARAŽA, GAS I KAPIJA SA 2 LAVA, PLUS ŠUMA! 290 kvadrata ove kuće s pogledom daje za 89.000€, a sve blizu - i Beograd, i Topola i Kragujevac! FOTO
"Legalizovana, uknjižena, 8 soba, dva kupatila, kuhinja, klima, gas, garaža, podrum, letnja kujna, pomoćni objekti, štale, plac, šuma...", upravo je tako opisana kuća koja je pobudila veliku pažnju u jednoj od popularnih Fejsbuk grupa u kojima se sreću ljudi koji bez posrednika hoće da kupe ili prodaju svoju nekretninu.
Ovog puta to je velika porodična kuća od čak 290 kvadrata koja se prodaje za 89.000 evra, a nalazi se blizu svega - u trouglu između Beograda, Topole i Kragujevca.
Uz brojne fotografije kuće spolja i unutra, prodavac je zainteresovanima naglasio da je kuća legalizovana i uknjižena kao i da pored placa s velikim dvorištem u cenu ulazi i skoro 14 ari šume! Dvorište je ograđeno, a to je danas i te kako veliki izdatak.
On je na Fejsbuku kuću opisao ovako:
"2 kupatila
Kuhinja
Legalizovana i uknjižena
Prizemlje i prvi sprat klimatizovan
Priključak za gas
Pomoćni objekat 180 m2
Garaža, podrum, letnja kuhinja
Prostorije za uzgoj životinja
Plac 30 ari i šuma 13.98 ari
Kuća se nalazi u Cerovcu kod Smederevske Palanke
65 km od Beograda
25 km od Topole
45 km od Kragujevca
Cena 89.000 evra
Moguća kupovina i preko banke", poručuje prodavac koji je na Fejsbuku podelio i pregršt fotografija kako kuća izgleda i spolja i unutra...
Kurir.rs/Facebook Prodaja kuća i placeva na selu