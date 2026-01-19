Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se oglas o prodaji dve kuće, ali praktično po ceni jedne. Oglas je na mreže postavio Slobodan koji je detaljno opisao, ali i fotografijama ilustrovao nekretnine koje prodaje.

- Hitno na prodaju dve kuće na 11 ari placa u selu Badnjevac 15 km od Kragujevca - napisao je prodavac.

On je objasnio da se nekretnine nalazi na dobrom mestu, a u blizini su prodavnica, ambulanta, vrtić...

- Na 300 metara od kuće nalazi se prodavnica, ambulanta, pošta, crkva, škola, vrtić, parkić... Na 700 metara je železnička stanica, stovarište građevinskog materijala, stadion. Na 1 km od kuće je benzinska stanica i kafić - objasnio je vlasnik.

1/5 Vidi galeriju Na prodaju dve kuće u blizini Kragujevca Foto: Facebook/Jeftine kuce na selu

Na placu od 11 ari nalaze se dve kuće, jedna manja i druga veća. Problem je što veća kuća nije završena. Kako se vidi na slikama ova nekretnina ima samo prvu ploču, nije stavljena pod krov, pa budući vlasnik može da je dograđuje i sređuje zato što je u lošem stanju.

- Manja kuća je useljiva i legalizovana. Sastoji se od dve sobe, hodnika i kupatila koje nije uređeno. U kupatilu ima vode, ali je potrebno da se sredi. Inače, na placu ima dva priključka za gradsku vodu za svaku kuću - dodao je on.

Vlasnik nije želeo da bilo šta krije od petencijalnih kupaca, pa je pokazao pravo stanje nekretnina koje prodaje.

- Na većoj kući je priključena struja koja se vuče i manju, iako je veća kuća lošem stanju. Postoji mogućnost prodaje svake kuće posebno sa po 5,5 ari placa. Cena je 15.000 eura sve zajedno. Molim da se jave ozbiljni kupci, ko neće da kupi neka zaobiđe oglas - poručio je vlasnik nekretnine.