Ako neko ima "viška" novca i još uvek nije našao pogodan biznis u koji bi ga uložio, možda bi mogao da razmisli o oglasu koji je objavio Radivoje iz Aranđelovca, a u kome na prodaju nudi kamenolom.

Kako navodi reč je o kamenolomu jedne vreste ukrasnog kamena.

- Na prodaju kamenolom andezita, stene upotrebljive kao građevinski, arhitektonski i ukrasni kamen. K.p. 679, k.o. Partizani u površini od 87,55 ari. Cena po dogovoru - piše u oglasu koji je Radivoje objavio na portalu Dijaspora.online.

Andezit je prirodna vulkanska magmatska stena (između bazalta i riolita) i predstavlja materijal nastao hlađenjem lave na površini ili blizu površine Zemlje. Kamen je poznat po svojoj tvrdoći, izdržljivosti i estetskom izgledu.m Ovaj kamen je vrlo otporan na abraziju, vremenske uslove, habanje i hemijske uticaje, što ga čini praktičnim za spoljnu upotrebu.

Andezit slabo upija vodu, pa odoleva vlagi i sprečava razvoj plesni ili mrlja. Dobro podnosi visoke temperature pa se koristi i na površinama blizu izvora toplote.

Ovaj kamen u prirodi može imati sive, zelenkaste i ponekad tamne nijanse koje prostorima daju elegantan i moderan izgled.

Ovaj kamen koristi se u proizvodnji podnih i zidnih pločica za unutrašnje površine (kupatila, kuhinje), ali i spoljne poput terasa i verandi.