Prodaja nasleđene imovine ponovo je postala vruća tema na društvenim mrežama nakon što je na Fejsbuk grupi "Kuće, vikendice, seoska imanja" objavljen oglas za prodaju starijeg seoskog imanja u Antunovcu, mestu udaljenom oko 17 minuta vožnje od Lipika.

Imanje sa kućom i oko hektarom obradivog zemljišta ponuđeno je na prodaju po ceni od 25.000 evra, a oglas je u veoma kratkom roku prikupio više od 200 komentara.

Neophodno renoviranje

Vlasnik je u komentarima objasnio da kuća ima priključke za vodu, struju i kanalizaciju, ali da zahteva dodatna ulaganja.

Takođe je naglasio da selo ima loše saobraćajne veze, iako postoji autobuska linija, ali nije naveo tačan raspored.

Fotografije kuće sa uredno održavanom baštom objavljene su uz oglas, ali je jasno da imanje zahteva renoviranje.

Fotografije enterijera nisu objavljene, a vlasnik nije odgovorio na upite o stanju enterijera.

Pogodba ne prodaja

Mnogi komentatori su istakli nisku cenu nekretnine, izražavajući žaljenje zbog prodaje nasleđene nekretnine.

"Ovo je pogodba. Srećno sa prodajom, ja sam iz Dalmacije, garaža ovde toliko košta, samo zemljište vredi duplo više", "Tužno. Reći ću, ali to rade oni koji ne zarađuju novac... već nasleđuju i poklanjaju besplatno", "Dom predaka nije na prodaju", "Zašto prodajete tako lepo imanje i tako jeftino, trebalo bi da ga čuvate kao oči", neki su od komentara.

S druge strane, neki su upozoravali na realnost života na selu, posebno u mestima gde nema posla ni drugih pogodnosti.

Ostavite čoveka na miru

"Oh, ljudi i tračevi. Ostavite čoveka na miru, pitaće vas šta će sa svojom imovinom. Koliko vas je ostalo da živi na svom domu predaka? Koliko vas je uložilo pola života da sačuvate i održite taj dom predaka?", naveli su komentatori.

Jedna korisnica je takođe podelila svoje iskustvo prodaje porodične imovine, govoreći o emocionalnoj težini takve odluke.