Kad čujemo ono poznato pitanje: "Kakva to sestra uzima deo nasledstva od brata?", često nas iznenadi reakcija koja prati takve izjave. Čini se da je porodica uvek bila temeljni oslonac, no pitanje nasledstva i prava svakog člana porodice danas budi kontroverze i nesuglasice.

Jedan korisnik na društvenim mrežama postavio je pitanje: "A kad sin (brat) ulaže godinama u kuću, kupi nameštaj, sredi dvorište, održava sve to dvadesetak godina i nakon smrti roditelja sestra kaže: 'moja polovina kuće po zakonu i ko te terao da ulažeš!'? To jeste po zakonu, al nije pravedno. Mnogima se čini da ovakav pristup nije pravičan, s obzirom na trud i ulaganja koje je brat uložio u porodičnu imovinu.

- Pa ako se nasleđuje pet stanova u Knez Mihailovoj, nije u redu da on sve uzme… ali ako je parcele zemlje negde na selu, a žena nikada ne dolazi, to mi je skroz bez veze da ona to uzima.