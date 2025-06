Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, samo u decembru 2024. godine ovde je noćilo 10.336 turista, od kojih su 6.178 domaći, a 4.158 strani turisti. U ovoj banji postoji čak 37 poznatih izvora termomineralne vode, temperature od 28 do 69 stepeni Celzijusa. Za potrebe lečenja, ovde se koristi i lekovito blato napravljeno u kombinaciji sa termalnom vodom.

Cene tretmana u ovoj banji zavise od vrste, primene i dužine ali se kreću od 300 do 4.500 dinara. Tretmani lekovitom vodom u koštaju 500 dinara, dok je blatna terapija 300 dinara.

Cene smeštaja zavise od hotela i paketa koji mogu obuhvatati razne tretmane. Osnovni paket (boravak u hotelu na dva i više dana) obuhvata balneo terapiju, wellness centar, hranu teretanu i druge usluge, košta od 7.290 do 8.290 dinara. U hotelima u Lukovskoj banji penzioneri imaju 5 odsto popusta u periodu od januara do maja i oktobra do decembra.