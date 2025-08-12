Slušaj vest

Jedan stanar iz Hrvatske podelio je na Redditu svoje iskustvo sa stanodavkom koja mu je, posle godinu dana, neočekivano povećala kiriju za 50 evra, navodno zbog poreza. Problem je što nikada nisu potpisali ugovor o zakupu, a prijava prebivališta kod policije je jedva prošla.

Kada je pitao za razlog povećanja, stanodavka mu je bahato odgovorila da je to njena odluka i da će tako biti. Iako ga ne pogađa sama suma, smeta mu način na koji je obavešten.

Sada traži novi stan, ali cene na tržištu su porasle, a ono što može da pronađe za istu cenu uglavnom je lošijeg kvaliteta. Pronašao je jedan stan u centru grada, ali je u suterenu. Nije siguran da li da se preseli i pita zajednicu na Redditu za mišljenje.

Komentari su podeljeni: neki smatraju da je suteren ustvari podrum sa malim prozorom i da je uglavnom loš zbog vlage, buba i nedostatka svetlosti. Drugi kažu da je suteren prihvatljiv ako je deo zida iznad zemlje i savetuju da ga stanar prvo dobro pogleda.

Neki su savetovali da suteren izbegne zbog loših uslova i mogućeg osećaja depresije, dok su drugi smatrali da, uprkos poskupljenju, trenutni stan i dalje predstavlja bolju opciju jer za istu cenu teško može da se nađe nešto bolje.