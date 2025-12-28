Slušaj vest

Novogodišnji praznici biće puni iznenađenja, a za to se uveliko priprema novootvoreni restoran u tom gradu.

Restoran Sfera otvoren je ove godine u Vranju, sa jasnom idejom da gradu ponudi jedno novo, savremeno ugostiteljsko mesto koje objedinjuje kvalitetnu kuhinju, prijatan ambijent i pristupačne cene.

Iako mlad, vlasnik restorana Vranjanac Filip Kostadinović (30) spreman je da odgovori svim izazovima ugostiteljstva sa jasnom vizijom da svaki gost dobije osećaj da je dobrodošao i da dobije više nego što očekuje.

- Želeo sam da SFERA bude mesto gde se gosti osećaju dobrodošlo, opušteno i zadovoljno — i hranom, i uslugom, i atmosferom. Ideja je bila da napravimo restoran u koji se ljudi rado vraćaju - ističe Filip.

Ambijent je, naglašava vlasnik restoran prilagođen i praznicima i porodičnim proslavama.

- Apsolutno. Prostor je osmišljen tako da se lako prilagođava različitim vrstama događaja — od dočeka Nove godine, preko rođendana i svadbi, do korporativnih proslava. Za praznike ambijent dobija svečanu, toplu i prazničnu notu, dok tokom godine zadržava eleganciju i udobnost.

Kostadinović objašnjava šta restoran čiji je vlasnik nudi Vranjancima i po čemu se izdvaja.

- Nudi spoj moderne kuhinje, tradicionalnih ukusa i savremenog ambijenta. Izdvajamo se po pažljivo biranim namirnicama, kvalitetnoj usluzi, lepom prostoru i pristupačnim cenama. Trudimo se da svaki gost dobije osećaj da je dobrodošao i da dobije više nego što očekuje.

Filip otkriva kakva je posećenost, ali i šta očekuje za novogodišnje proslave, a za jedno veče su Vranjanci posebno zainteresovani.

- Posećenost je odlična i interesovanje je veliko, naročito za reprizu novogodišnje noći. Očekujemo pun restoran, sjajnu atmosferu i večeri za pamćenje.

Evo kako će izgledati novogodišnja trpeza:

- Novogodišnja trpeza biće bogata, raznovrsna i pažljivo osmišljena — od predjela, preko glavnih jela, do dezerta. Restoran ima i svoje specijalitete, ali najvažnije je da će svako moći da pronađe nešto po svom ukusu. Za dobru atmosferu biće zadužen bend Uno momento, koji je već dobro poznat publici i garantuje odličan provod i dobru energiju tokom cele večeri - navodi Filip.

Foto: Privatna arhiva

Cena proslava iznosi 3.400 dinara po osobi, dok je za 1. januar posebna svečana večera po ceni od 4.700 dinara po osobi, a gosti za tu cenu dobijaju svečanu večeru, bogat meni, neograničeno piće i vrhunsku atmosferu uz živu muziku. Poseban aranžman vrhunskog kulinarstva, ima specijalitet kuće “krošnja za mladence” u kojoj je servirano više vrsta mesa za svačiji ukus. To je specijalitet kuće, poklon restorana koji se nalazi na trpezi mladenaca.

- Spremili smo i jedno lepo iznenađenje za goste, ali neka ono ostane tajna — reći ćemo samo da će dodatno ulepšati veče.Pozvao bih sve Vranjance da dođu, osete atmosferu restorana i proslave praznike sa nama. Ugostiteljstvo jeste izazov, ali je i velika radost — jer radimo sa ljudima, emocijama i lepim trenucima. Kada vidite zadovoljne goste, znate da radite pravu stvar - zaključuje Filip.

Foto: Privatna arhiva

U restoranu Gradska Meana u Vranju biće organizovana proslava 1. januara.

- Prvo veče kao repriza, uživo muzika, a što se hrane tiče na trpezi je velika zimska salata, domaći ordever sa suvim mesom, tu je prženica, kajmak grilovani sir iz domaće kuhinje, tu su i dve tri vrste mesa na jednom ovalu,punjeni specijaliteti. Da bude baš onako bogatije u odnosu na klasične menije koji idu u ostalim danima. Naravno ide tu I poslastica. Što se muzike tiče kod nas je Infuzija, izuzetno dobar bend - objašnjava Ivica Cvetković (45) iz Vranja koji je u ugostiteljstvu punih 15 godina, koliko vodi restoran Gradska Meana.

Dodaje da je cena proslave 1. januara po osobi što se hrane tiče 2.200 dinara. Piće uglavnom gosti imaju po svom izboru šta ko poruči i posebno se plaća. U proseku sa pićem bude negde oko 3.000 do 3.500 dinara.

Kako Kurir saznaje hotelske i proslave novogodišnjih praznika u pojedinim vranjskim restoranima koštaju od 60 do 80 evra.

U Hotelu Pržar doček Nove godine po osobi je 7.800 dinara, a cena proslave 1. januara je 4.900 dinara.

- U meniju su hrana i piće bez ograničenja, i živa muzika. Biće i specijaliteta kuće, to je iznenađenje za goste -napominje šef ovog ugostiteljskog objekta Goran Stamenković.

Dodaje da je intersovanje za novogodišnje proslave solidno i lepo.