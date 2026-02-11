Slušaj vest

Mnogi ljudi stare bankovne kartice bez razmišljanja bacaju u kućni otpad. Međutim, oni koji ne poznaju pravila pravilnog odlaganja rizikuju visoke novčane kazne.

Plastične kartice iz novčanika često nakon isteka roka važenja brzo završe u smeću. Ipak, kada je reč o bankovnim karticama, postoji nekoliko važnih pravila koja mnogim korisnicima nisu jasna. Pogrešno odlaganje ne samo da može biti skupo, već može predstavljati i stvaran rizik za vaše osetljive podatke.

Kada Giro ili EC kartica istekne, treba obratiti pažnju na nekoliko stvari prilikom njenog odlaganja.

Ono što mnogi ne znaju jeste da se EC ili debitna kartica prema zakonu smatra malim elektronskim uređajem. Oni koji je bez razmišljanja bace u kućni otpad rizikuju ozbiljne novčane kazne. Uz to, često potcenjena opasnost jeste da vaši lični podaci mogu dospeti u pogrešne ruke.

Šta zakon kaže o odlaganju bankovnih kartica

Prema Zakonu o električnim i elektronskim uređajima (ElektroG), odlaganje bankovnih kartica u kućni otpad smatra se prekršajem i može biti kažnjeno novčanom kaznom. Zakon predviđa kazne, u zavisnosti od težine prekršaja i procene nadležnih organa, i do 100.000 evra. U praksi, za privatna lica iznosi se najčešće kreću između 50 i 2.500 evra.

Bankovne kartice, poput starih mobilnih telefona ili kablova, smatraju se elektronskim otpadom i ne smeju završiti u običnom smeću. Umesto toga, moraju se odložiti na posebna mesta za prikupljanje na reciklažnim dvorištima ili, ako banka to nudi, u povratne kutije. Oni koji nisu sigurni mogu se informisati u svojoj banci.

Dodatna sigurnost: zaštita od kazni i zloupotrebe podataka

Posebno je važna zaštita ličnih podataka. Na isteklim bankovnim karticama često se nalaze podaci poput imena, broja kartice, čipa ili magnetne trake. Mnoge banke zato preporučuju da se kartica pre odlaganja uništi, najbolje tako što će se potpuno preseći, naročito preko čipa i magnetne trake. Tek tada je bezbedno predati je na odlaganje, kako bi se sprečila zloupotreba podataka.

Gde pravilno odložiti karticu?

Ne primaju samo banke istekle kartice. Neki supermarketi sa specijalizovanim kutijama, kao i lokalna reciklažna dvorišta, takođe su ovlašćeni za pravilno odlaganje. Vraćanje kartice je obično jednostavno i besplatno. Mnogi korisnici nisu ni svesni tih mogućnosti niti znaju da bankovna kartica uopšte spada među predmete koje treba odneti na reciklažu.

Nepravilno odlaganje tako nosi dvostruki rizik: osim mogućih novčanih kazni, postoji opasnost od krađe identiteta ili zloupotrebe podataka. Pažljivo razdvajanje i pravilno postupanje sa starim karticama obezbeđuje sigurnost i štiti od nepotrebnih problema. Isto važi i za stare CD-ove, koji takođe nikada ne bi smeli završiti u kućnom otpadu.