Stvar koju obavezno morate da uradite pre nego što bacite staru bankovnu karticu.

Slušaj vest

Stara EC-kartica je istekla, a nova je već spremna da zauzme mesto u novčaniku. Ali, oprez: stara bankovna kartica ne sme jednostavno završiti u kanti za smeće. Potrebno je pravilno zbrinjavanje.

Bankovne kartice sadrže važne podatke. Zato je izuzetno važno karticu pre odlaganja učiniti neprepoznatljivom. Ko zanemari sigurnosne mere, izlaže svoje podatke riziku krađe. Gubitak podataka može dovesti do finansijske štete.

Potrebno je uništiti odštampana imena i brojeve, kao i čip i magnetnu traku. Za to su dovoljne makaze ili seckalica za dokumenta. U svakom slučaju, čip i magnetna traka moraju biti presečeni. Nakon toga karticu treba odložiti – ali ne u kućni otpad, žutu kantu ili kontejner za plastiku. Isto važi i za stare CD-ove: oni takođe ne smeju završiti u smeću.

Stara kartica je uništena – kuda s ostacima?

Banke: poslovnice primaju stare kartice i recikliraju ih.

Onlajn banke: mnoge nude mogućnost vraćanja kartice – proverite u aplikaciji ili internet bankarstvu.

Reciklažna dvorišta i sabirna mesta za elektronski otpad takođe prihvataju čip-kartice.

Supermarketi i prodavnice elektronike često imaju kutije za prikupljanje elektronskih uređaja. Tu se mogu ubaciti EC- ili giro-kartice, ali tek nakon što su uništene makazama ili seckalicom za dokumenta.

Zašto EC- ili giro-kartice nikada ne smeju u kućni otpad?

Zbog ugrađenog mikročipa, bankovne kartice se prema zakonu o elektronskoj opremi smatraju elektronskim uređajima i ne smeju završiti u kućnom otpadu. Sadrže metale poput bakra i zlata. Ako se nepravilno zbrinu, mogu nastati štetne materije koje ugrožavaju okolinu i zdravlje.

Zbog toga sve više banaka uvodi održive kartice. Na primer, u Volksbank Raiffeisenbank klijenti mogu dobiti karticu izrađenu od PLA materijala, koji se proizvodi od kukuruznog skroba i na taj način je ekološki prihvatljiv.

BiznisKurir/Fenix-magazin

BONUS VIDEO



NOVČANICE U SRBIJI POLAKO ODLAZE U ZABORAV! Više od 70 odsto građana koristi isključivo kartice, a opasnosti su sve brojnije Izvor: Kurir televizija